Monclova: feminicida de Silvia será deportado esta semana; podría pasar hasta 60 años en prisión

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    Monclova: feminicida de Silvia será deportado esta semana; podría pasar hasta 60 años en prisión
    Ramiro “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Silvia en Monclova, será deportado esta semana de Estados Unidos y entregado a las autoridades mexicanas para enfrentar el proceso penal. REDES SOCIALES

La Fiscalía de Coahuila prepara la ejecución de la orden de aprehensión contra el presunto responsable del feminicidio

MONCLOVA, COAH.- A semanas del feminicidio de Silvia, ocurrido en la colonia Del Río en Monclova, Coahuila, el presunto responsable, Ramiro “N”, será deportado de Estados Unidos esta misma semana y quedará en manos de las autoridades mexicanas para enfrentar ante un juez el proceso penal por el asesinato de la mujer.

Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado, informó que se mantiene comunicación permanente con autoridades estadounidenses para concretar la entrega del acusado, quien fue detenido en el condado de Sherman, Texas, luego de escapar de Monclova tras el crimen a inicios del mes de julio.

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“Esta misma semana se va a hacer entrega de la persona para poder cumplimentar la orden de aprehensión y empezar el proceso judicial”, explicó el funcionario.

Detalló que el procedimiento será mediante una deportación controlada y, una vez que Ramiro “N” sea entregado en territorio mexicano, elementos de la Policía de Investigación Criminal estarán esperando para ejecutar la orden de aprehensión en su contra.

El acusado será presentado ante un juez y la Fiscalía continuará con la investigación bajo el protocolo de feminicidio, delito por el que podría enfrentar una condena de hasta 60 años de prisión, de acreditarse su responsabilidad.

Lazo Chapa señaló que, por ahora, la investigación está concentrada en el feminicidio, por lo que no se contempla integrar otro delito a la carpeta, al considerar que la conducta investigada quedaría comprendida dentro de la propia naturaleza del feminicidio.

Sobre una versión relacionada con la posible sustracción de dinero propiedad de la víctima, el delegado indicó que hasta el momento no existen elementos suficientes para establecer que Ramiro “N” haya cometido también ese hecho.

Explicó que una de las hijas de Silvia manifestó que tenía dinero guardado, sin embargo, la Fiscalía no cuenta hasta ahora con datos que permitan confirmar que el detenido haya tomado ese efectivo.

El caso generó consternación en Monclova luego de que Silvia, de 38 años, fuera localizada sin vida dentro de su vivienda en la colonia Del Río. La investigación estableció como principal línea la participación de su expareja sentimental, quien habría escapado hacia Estados Unidos después del crimen.

Tras las labores de inteligencia y coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses, Ramiro “N” fue ubicado y detenido en Texas.

Ahora, su regreso a México está prácticamente concretado y será en territorio nacional donde deberá responder ante la justicia por el feminicidio que mantiene conmocionada a la comunidad.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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