Monclova formaliza unión de 100 parejas rumbo a Bodas Comunitarias 2026

Con el propósito de brindar certeza jurídica a las parejas, legalizar su unión y fortalecer la estabilidad familiar, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, encabezó la firma oficial de las actas de 100 parejas que participarán en el programa Bodas Comunitarias 2026.

Esta iniciativa se realiza en coordinación con el DIF Coahuila, presidido por Liliana Salinas, y cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante el acto protocolario, el edil estuvo acompañado por la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa; el coordinador del DIF Región Centro-Desierto, Diego Siller; y la directora general del DIF Monclova, Maru Linaje. En el evento se llevó a cabo la firma administrativa de los documentos oficiales conforme al procedimiento legal correspondiente.