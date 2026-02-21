Monclova formaliza unión de 100 parejas rumbo a Bodas Comunitarias 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 21 febrero 2026
    Monclova formaliza unión de 100 parejas rumbo a Bodas Comunitarias 2026
    100 parejas de Monclova firmaron sus actas como parte de las Bodas Comunitarias 2026. CORTESÍA

El programa busca brindar certeza jurídica y fortalecer la estabilidad familiar

Con el propósito de brindar certeza jurídica a las parejas, legalizar su unión y fortalecer la estabilidad familiar, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, encabezó la firma oficial de las actas de 100 parejas que participarán en el programa Bodas Comunitarias 2026.

Esta iniciativa se realiza en coordinación con el DIF Coahuila, presidido por Liliana Salinas, y cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan estrategias para mantener la Paz de Monclova en Consejo Municipal de Seguridad

Durante el acto protocolario, el edil estuvo acompañado por la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa; el coordinador del DIF Región Centro-Desierto, Diego Siller; y la directora general del DIF Monclova, Maru Linaje. En el evento se llevó a cabo la firma administrativa de los documentos oficiales conforme al procedimiento legal correspondiente.

$!El alcalde Carlos Villarreal encabezó el acto oficial de firma
El alcalde Carlos Villarreal encabezó el acto oficial de firma CORTESÍA

Posteriormente, en el Aula Magna, las y los contrayentes acudieron ante las Oficialías del Registro Civil para formalizar sus actas, concluyendo así la etapa jurídica previa a la ceremonia que se realizará el próximo jueves 26 en el municipio de San Buenaventura.

En su mensaje, el alcalde subrayó que el programa tiene como finalidad fortalecer a las familias y brindar certeza legal a su patrimonio.

“Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez y el DIF Coahuila para que más parejas tengan acceso a este tipo de programas que brindan seguridad jurídica y respaldo a sus hogares. Cuando las instituciones suman esfuerzos, los beneficios llegan directamente a la gente”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum anuncia inversión de 40 mmdp para Coahuila en viviendas; ya comenzó la entrega de beneficios en Monclova

Asimismo, Villarreal agradeció la colaboración de las Oficialías 3, 5, 7 y 11 del Registro Civil, cuya coordinación fue clave para concretar este proceso.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantener el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y el DIF Coahuila, impulsando programas que fortalezcan a las familias monclovenses y contribuyan a consolidar una ciudad con mayor estabilidad y oportunidades para todas y todos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bodas
Matrimonio

Localizaciones


Monclova

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El fiscal general, Federico Fernández Montañez, afirma que Coahuila participa en la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Suman más de 25 detenidos ligados a células del crimen organizado en Coahuila durante 2026: Fiscal General
Autoridades sanitarias aplican el refuerzo de la vacunación con horarios ampliados y brigadas en campo.

Coahuila bajo vigilancia: pasa de 48 a 59 casos sospechosos de sarampión
Los medicamentos para bajar de peso han transformado el tratamiento de la obesidad en pocos años.

¿Demasiado efectivos? El nuevo dilema de los fármacos para adelgazar
El español Álvaro Fidalgo se naturalizó mexicano con la mira en la Selección, rumbo al Mundial 2026.

Álvaro Fidalgo ‘ya es mexicano’; el llamado del ‘Vasco’ Aguirre es casi seguro para integrar la Selección Nacional
Conflictos en Morena

Conflictos en Morena
true

Ganando el debate, Colosio pierde
true

Simulacro Crítico
Comisión del INE resuelve en sesión dictar medidas cautelares al considerar una posible vulneración a los principios de independencia e imparcialidad en el Proceso Electoral Local de Coahuila.

Detecta INE afiliaciones indebidas rumbo a proceso electoral de Coahuila; prevén medidas cautelares