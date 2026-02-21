Monclova formaliza unión de 100 parejas rumbo a Bodas Comunitarias 2026
El programa busca brindar certeza jurídica y fortalecer la estabilidad familiar
Con el propósito de brindar certeza jurídica a las parejas, legalizar su unión y fortalecer la estabilidad familiar, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, encabezó la firma oficial de las actas de 100 parejas que participarán en el programa Bodas Comunitarias 2026.
Esta iniciativa se realiza en coordinación con el DIF Coahuila, presidido por Liliana Salinas, y cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.
Durante el acto protocolario, el edil estuvo acompañado por la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa; el coordinador del DIF Región Centro-Desierto, Diego Siller; y la directora general del DIF Monclova, Maru Linaje. En el evento se llevó a cabo la firma administrativa de los documentos oficiales conforme al procedimiento legal correspondiente.
Posteriormente, en el Aula Magna, las y los contrayentes acudieron ante las Oficialías del Registro Civil para formalizar sus actas, concluyendo así la etapa jurídica previa a la ceremonia que se realizará el próximo jueves 26 en el municipio de San Buenaventura.
En su mensaje, el alcalde subrayó que el programa tiene como finalidad fortalecer a las familias y brindar certeza legal a su patrimonio.
“Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez y el DIF Coahuila para que más parejas tengan acceso a este tipo de programas que brindan seguridad jurídica y respaldo a sus hogares. Cuando las instituciones suman esfuerzos, los beneficios llegan directamente a la gente”, expresó.
Asimismo, Villarreal agradeció la colaboración de las Oficialías 3, 5, 7 y 11 del Registro Civil, cuya coordinación fue clave para concretar este proceso.
Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantener el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y el DIF Coahuila, impulsando programas que fortalezcan a las familias monclovenses y contribuyan a consolidar una ciudad con mayor estabilidad y oportunidades para todas y todos.