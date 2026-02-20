Refuerzan estrategias para mantener la Paz de Monclova en Consejo Municipal de Seguridad

Monclova
/ 20 febrero 2026
    Durante la reunión se planteó la creación de un comité de análisis de estadísticas delictivas. LIDIET MEXICANO

Autoridades dieron seguimiento a diversos acuerdos en materia de seguridad

Con la participación de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó una sesión del Consejo Municipal de Seguridad, en la que se revisaron avances y acuerdos encaminados a fortalecer el modelo de seguridad promovido por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante el encuentro, el edil subrayó que estas reuniones permiten consolidar la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales, con el fin de reforzar la protección de las familias, particularmente en la atención de reportes de violencia y en la capacidad de respuesta de las instituciones.

En entrevista, explicó que, junto al subsecretario de Operación Policial en Coahuila, Héctor Flores, se acordó crear un comité de análisis estadístico que permitirá evaluar con mayor precisión la incidencia delictiva.

Este mecanismo facilitará la identificación de zonas con mayor concentración de reportes, el seguimiento puntual de cada caso y la evaluación de las acciones implementadas, garantizando que las distintas dependencias trabajen de manera articulada.

“Acordamos fortalecer el trabajo conjunto y dar seguimiento puntual a los acuerdos generados en el Consejo, porque el objetivo es claro: mejorar todos los días la estrategia y seguir fortaleciendo la seguridad de nuestras mujeres, nuestras familias y toda la ciudadanía”, señaló Villarreal Pérez.

Asimismo, reconoció el respaldo del subsecretario Héctor Flores, con quien se mantiene una coordinación permanente para fortalecer las acciones operativas y asegurar resultados en materia de seguridad tanto en el municipio como en el estado.

Finalmente, el alcalde adelantó que continuarán las mesas de trabajo con autoridades estatales y federales para dar seguimiento a los acuerdos y reforzar el Modelo Coahuila de Seguridad, basado en la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

