Monclova: formalizan entrega de escuela con inversión superior a 20 mdp

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    Monclova: formalizan entrega de escuela con inversión superior a 20 mdp
    Autoridades estatales, municipales y representantes de Fundación Nissan formalizaron la entrega de la Escuela Suzanne R. de Pape “Distribuidores Nissan No. 127”. CORTESÍA
    Monclova: formalizan entrega de escuela con inversión superior a 20 mdp
    Carlos Villarreal destacó que la coordinación entre iniciativa privada y gobierno permite impulsar proyectos que fortalecen la educación en Monclova. CORTESÍA

Fundación Nissan, Estado y Municipio consolidan proyecto educativo que beneficiará a estudiantes de la ciudad

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal recibió a representantes de Fundación Nissan para formalizar la entrega de la Escuela Suzanne R. de Pape “Distribuidores Nissan No. 127”, proyecto que representó una inversión superior a los 20 millones de pesos y que permitirá ofrecer mejores condiciones de aprendizaje a niñas, niños y jóvenes de Monclova.

La obra fue posible gracias a la colaboración entre Fundación Nissan, el Gobierno del Estado a través de la estrategia Mejora Coahuila, la Secretaría de Educación, el ICIFED y el Gobierno Municipal, consolidando un espacio moderno, seguro y funcional para la comunidad estudiantil.

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Durante el encuentro, Villarreal reconoció la participación de Enrique Zabaleta, presidente de Fundación Nissan, y destacó la importancia de sumar esfuerzos entre la iniciativa privada y los distintos órdenes de gobierno para impulsar proyectos que generen oportunidades para las nuevas generaciones.

Asimismo, señaló que la educación representa una de las inversiones más importantes para el futuro de la ciudad y agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez para fortalecer la infraestructura educativa en Monclova.

“Esta escuela representa lo que podemos lograr cuando trabajamos en equipo por nuestras niñas, niños y jóvenes. Gracias al respaldo de nuestro gobernador Manolo Jiménez, al compromiso de Fundación Nissan y al esfuerzo conjunto de todas las instituciones participantes, hoy Monclova cuenta con un espacio que permitirá a más estudiantes prepararse y desarrollar todo su potencial”, expresó.

$!La firma de los documentos oficializó la entrega del plantel, construido mediante la colaboración entre Fundación Nissan y diversas instituciones públicas.
La firma de los documentos oficializó la entrega del plantel, construido mediante la colaboración entre Fundación Nissan y diversas instituciones públicas. CORTESÍA

El alcalde agregó que invertir en educación significa apostar por el desarrollo de la ciudad, por lo que reiteró el compromiso de su administración de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, las instituciones educativas y la iniciativa privada para impulsar más proyectos en beneficio de la comunidad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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