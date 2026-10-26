Monclova gestiona ampliación de infraestructura eléctrica ante la CFE

En el encuentro participaron Gerardo Martínez Moreno, subgerente de Planeación y Construcción Golfo Norte de la CFE; Alberto Reyna Martínez, superintendente de la Zona Monclova, y Édgar López Chávez, superintendente regional, con quienes se analizaron las solicitudes de infraestructura y las alternativas para avanzar en su atención.

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova , Carlos Villarreal, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para dar seguimiento a las gestiones de ampliación de la infraestructura eléctrica y revisar las necesidades de suministro en la ciudad, ante el crecimiento urbano y productivo de la región.

REVISAN NECESIDADES DE SUMINISTRO

Durante la reunión se abordaron los requerimientos para ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica, con el objetivo de contribuir a que el servicio responda a la demanda de las familias y del sector productivo.

El Gobierno Municipal señaló que mantendrá el seguimiento a las solicitudes y la coordinación con la CFE para impulsar soluciones acordes con las necesidades de la población y el desarrollo de Monclova.

Villarreal destacó la importancia de mantener una comunicación permanente con las instituciones y sumar esfuerzos para atender las peticiones ciudadanas.

“Seguimos trabajando en equipo con CFE para dar seguimiento a las gestiones de las familias y empresas. Queremos que Monclova cuente con la infraestructura necesaria para seguir creciendo y que las necesidades de energía eléctrica sean atendidas mediante soluciones que beneficien a nuestra gente”, afirmó.

El Municipio indicó que continuará las gestiones y el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y las instituciones involucradas para atender las necesidades de servicios e impulsar el desarrollo de la ciudad.