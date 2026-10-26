Monclova gestiona ampliación de infraestructura eléctrica ante la CFE

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Monclova gestiona ampliación de infraestructura eléctrica ante la CFE
    El alcalde Carlos Villarreal se reunió con representantes de la CFE para revisar las necesidades de infraestructura eléctrica en Monclova. CORTESÍA

El Municipio revisa los requerimientos de suministro para atender la demanda de hogares, empresas y nuevos desarrollos

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para dar seguimiento a las gestiones de ampliación de la infraestructura eléctrica y revisar las necesidades de suministro en la ciudad, ante el crecimiento urbano y productivo de la región.

En el encuentro participaron Gerardo Martínez Moreno, subgerente de Planeación y Construcción Golfo Norte de la CFE; Alberto Reyna Martínez, superintendente de la Zona Monclova, y Édgar López Chávez, superintendente regional, con quienes se analizaron las solicitudes de infraestructura y las alternativas para avanzar en su atención.

Condona Conagua 106 mdp de deuda al Municipio de Torreón

REVISAN NECESIDADES DE SUMINISTRO

Durante la reunión se abordaron los requerimientos para ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica, con el objetivo de contribuir a que el servicio responda a la demanda de las familias y del sector productivo.

El Gobierno Municipal señaló que mantendrá el seguimiento a las solicitudes y la coordinación con la CFE para impulsar soluciones acordes con las necesidades de la población y el desarrollo de Monclova.

Villarreal destacó la importancia de mantener una comunicación permanente con las instituciones y sumar esfuerzos para atender las peticiones ciudadanas.

“Seguimos trabajando en equipo con CFE para dar seguimiento a las gestiones de las familias y empresas. Queremos que Monclova cuente con la infraestructura necesaria para seguir creciendo y que las necesidades de energía eléctrica sean atendidas mediante soluciones que beneficien a nuestra gente”, afirmó.

El Municipio indicó que continuará las gestiones y el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y las instituciones involucradas para atender las necesidades de servicios e impulsar el desarrollo de la ciudad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Infraestructura
electricidad
Energía

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


CFE

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Monseñor Humberto González Galindo celebró 74 años de sacerdocio acompañado de familiares, sacerdotes, religiosas y feligreses en el templo del Padre Nuestro.

A sus 97 años, monseñor Humberto González celebra 74 de sacerdocio rodeado del cariño de Saltillo
true

Caída de Taddei, muestra de la descomposición en la 4T
NosotrAs: siempre culpables

NosotrAs: siempre culpables
Estudiantes de la carrera de Nutrición fueron los encargados de la planeación y logística de esta edición, la cual busca expandir su aforo para próximos años.

Con gran éxito regresó el Congreso Internacional de Nutrición y Composición Corporal en UANE
La alianza formará parte de Treasure Hunters, una minitemporada de temática pirata que comenzará en noviembre.

Fortnite y One Piece unen fuerzas: esta es la fecha en que llegará la colaboración
¡Es hoy! Inicia el registro para nuevos alumnos y alumnas para la Beca Rita Cetina 2026 de primaria y secundaria.

Abren registro de la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria en octubre-noviembre 2026
Eric Bauza, actor de doblaje de los personajes de Bugs Bunny y el Pato Lucas de los Looney Tunes.

Muere Eric Bauza a los 46 años: la famosa voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas
El cantante llamó la atención durante un encuentro con medios por la apariencia de su rostro.

¿Qué le pasó a Enrique Guzmán?... usuarios reaccionan a su impactante cambio en su rostro