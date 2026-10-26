Condona Conagua 106 mdp de deuda al Municipio de Torreón

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) firmaron un convenio que reduce a 94 millones de pesos el adeudo de Simas por derechos de extracción de agua, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís. El acuerdo permitirá al organismo acceder a programas federales para impulsar obras de infraestructura hidráulica y sanitaria. El Presidente Municipal destacó que la firma fue resultado de diversas negociaciones y gestiones ante las autoridades federales, con las que se busca mejorar las condiciones financieras del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento y facilitar inversiones para atender las necesidades de abastecimiento de la ciudad.

Reconoció que el convenio representa un compromiso financiero para el organismo, pero también abre la posibilidad de trabajar directamente con Conagua en proyectos de rehabilitación de las redes y mejoramiento del suministro de agua potable. Sobre los alcances del ajuste, el gerente general de Simas Torreón, Xavier Alain Herrera Arroyo, explicó que el pasivo proveniente de administraciones anteriores superaba los 200 millones de pesos. Con el acuerdo, se logró una reducción de más de 100 millones, hasta quedar en los 94 millones convenidos. Precisó que durante la jornada de la firma se realizó un pago inicial de 10 millones de pesos y que se establecieron aportaciones de 5 millones de pesos por trimestre para cubrir el adeudo.

Herrera Arroyo señaló que este pendiente limitaba el acceso del organismo a los apoyos federales, por lo que su regularización permitirá comenzar a preparar proyectos para buscar recursos destinados a obras de agua potable y drenaje. Agregó que entre las necesidades que se analizarán están la rehabilitación de tuberías, el fortalecimiento de la distribución y las acciones relacionadas con Agua Saludable para La Laguna, además de intervenciones para mejorar el servicio en distintos sectores de Torreón. Por su parte, Gabriel Riestra Beltrán, gerente del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de Conagua, calificó el convenio como inédito por los beneficios que puede representar para los habitantes de Torreón y la Comarca Lagunera.

El funcionario federal destacó que la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno será fundamental para avanzar en Agua Saludable para La Laguna, proyecto que contempla una planta potabilizadora y la instalación de 240 kilómetros de tubería en nueve municipios. Indicó que el objetivo es garantizar agua de calidad y en cantidad suficiente para la población, al reconocer que persisten dificultades en el abastecimiento y retos para consolidar el servicio en la región. Con la firma, Simas también asume el compromiso de mantener al corriente los derechos de extracción que se generen en adelante, mientras cumple con el calendario de pagos y prepara los proyectos de inversión.

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