Saltillo: extienden comercios horario de venta de alcohol por partido México vs Inglaterra

En el contexto del partido de la Copa del Mundo entre México e Inglaterra, comercios como Oxxos y Modeloramas registraron venta de cerveza y otros productos después del horario permitido.

Tiendas de conveniencia y expendios extendieron este domingo el horario de venta de bebidas alcohólicas en Saltillo para después de las 14:00 horas.

Un recorrido realizado por VANGUARDIA constató que los establecimientos incluso colocaron letreros desde el sábado aclarando que este domingo venderían todo el día.

Aún así, poco antes de las 14:00 horas, los comercios presentaron una afluencia importante de personas ante el desconocimiento de la extensión del horario.

“Estamos llenos porque piensan que vamos a cerrar, pero hoy vamos a abrir todo el día y cerrar a las 11”, mencionó el encargado de un expendio este domingo.

Trascendió que ante la solicitud de comerciantes, se llegó a un acuerdo con las autoridades para extender el horario y así evitar la clandestinidad, ante la alta demanda de bebidas este domingo.