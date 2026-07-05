Saltillo: extienden comercios horario de venta de alcohol por partido México vs Inglaterra
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Cerveza y otras bebidas alcohólicas se vendieron después de las 14:00 horas este domingo en el marco de la Copa del Mundo
Tiendas de conveniencia y expendios extendieron este domingo el horario de venta de bebidas alcohólicas en Saltillo para después de las 14:00 horas.
En el contexto del partido de la Copa del Mundo entre México e Inglaterra, comercios como Oxxos y Modeloramas registraron venta de cerveza y otros productos después del horario permitido.
Un recorrido realizado por VANGUARDIA constató que los establecimientos incluso colocaron letreros desde el sábado aclarando que este domingo venderían todo el día.
Aún así, poco antes de las 14:00 horas, los comercios presentaron una afluencia importante de personas ante el desconocimiento de la extensión del horario.
“Estamos llenos porque piensan que vamos a cerrar, pero hoy vamos a abrir todo el día y cerrar a las 11”, mencionó el encargado de un expendio este domingo.
Trascendió que ante la solicitud de comerciantes, se llegó a un acuerdo con las autoridades para extender el horario y así evitar la clandestinidad, ante la alta demanda de bebidas este domingo.