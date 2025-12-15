Monclova: incertidumbre en caso AHMSA por posible licencia de jueza; piden aclarar estatus

Monclova
/ 15 diciembre 2025
    Monclova: incertidumbre en caso AHMSA por posible licencia de jueza; piden aclarar estatus
    El proceso judicial de AHMSA enfrenta un momento clave a las puertas del receso de fin de año. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Versiones no confirmadas sobre la situación de la jueza Ruth Haggi generan dudas en el proceso de quiebra de la acerera

MONCLOVA, COAH.- El proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) volvió a colocarse en un escenario de incertidumbre luego de que surgieran versiones sobre una posible licencia de la jueza Ruth Haggi Huerta, en un momento crítico marcado por el cierre del año judicial.

Ante los señalamientos difundidos en algunos espacios sobre una presunta renuncia o salida definitiva, Héctor Garza, representante legal de acreedores, aclaró que hasta ahora no existe un documento oficial que confirme la separación de la juzgadora del caso.

TE PUEDE INTERESAR: Sequía reduce hasta 6 mil pesos el valor de cada res en Coahuila; Ocampo, entre los municipios más golpeados

Por el contrario, indicó que en actuaciones recientes la jueza continúa firmando como titular en los expedientes relacionados con AHMSA y Minera del Norte.

El abogado advirtió que la falta de información clara por parte del Poder Judicial ha generado especulaciones que afectan la confianza pública en un procedimiento ya de por sí complejo y altamente sensible para miles de trabajadores, ex empleados y acreedores.

Explicó que, en caso de existir una licencia, ésta podría ser de carácter temporal y no implicaría una afectación de fondo al proceso de quiebra, aunque sí podría derivar en retrasos técnicos relacionados con la adaptación de quien eventualmente asumiera el expediente.

Garza consideró indispensable que el Poder Judicial emita una aclaración formal, preferentemente a través de sus mecanismos de transparencia, para precisar el alcance del oficio al que se ha hecho referencia en versiones periodísticas y evitar interpretaciones anticipadas.

TE PUEDE INTERESAR: Presenta Fiscal de Coahuila informe con baja tasa de homicidios y reducción en feminicidios y narcomenudeo

Finalmente, subrayó que el proceso judicial continúa conforme a derecho y recordó que permanece pendiente la presentación de las bases de la subasta por parte del síndico, un paso clave que definirá el siguiente avance del caso AHMSA, en un contexto de alta expectativa social y política.

Temas


Empresas
QUIEBRA
Jueces

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

