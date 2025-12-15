Sequía reduce hasta 6 mil pesos el valor de cada res en Coahuila; Ocampo, entre los municipios más golpeados

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Coahuila se consolidó como el estado con el mayor número de municipios afectados por la sequía en todo el país, de acuerdo con el más reciente informe del Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Actualmente, el 71 por ciento del territorio estatal presenta algún grado de afectación, que va de sequía moderada a condiciones extremas.

Así lo informó el presidente del Comisariado Ejidal de Piedras Negras, Caleb Rodríguez, quien advirtió que municipios como Ocampo enfrentan uno de los escenarios más críticos. Señaló que la falta de lluvias ha impactado de manera directa al sector ganadero, al reducir la disponibilidad de pasto y el acceso al agua.

“El ganado pierde peso por la escasez de alimento, lo que se traduce en pérdidas económicas importantes. En promedio, cada animal puede valer hasta seis mil pesos menos al momento de la venta debido a su mala condición corporal”, explicó.

El dirigente ejidal agregó que muchos productores han tenido que recurrir a la compra de alimento suplementario o al traslado de agua hasta sus ranchos, lo que incrementa de manera considerable los costos de operación.

Aunque hasta ahora no se reportan muertes masivas de ganado, sí se registra una caída en la productividad y la venta anticipada de animales para evitar mayores pérdidas.

El panorama para los próximos meses no es alentador. De acuerdo con las previsiones climáticas, se esperan lluvias escasas durante el invierno, lo que podría prolongar la crisis hídrica y agravar la situación del campo coahuilense.