Sequía reduce hasta 6 mil pesos el valor de cada res en Coahuila; Ocampo, entre los municipios más golpeados

Piedras Negras
/ 15 diciembre 2025
    Sequía reduce hasta 6 mil pesos el valor de cada res en Coahuila; Ocampo, entre los municipios más golpeados
    La sequía obliga a vender animales de manera anticipada para evitar mayores pérdidas. FOTO: VANGUADIA/ARCHIVO

Ganaderos enfrentan pérdidas económicas por la baja condición corporal del ganado. La compra de forraje y el traslado de agua elevan los costos de operación en ranchos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Coahuila se consolidó como el estado con el mayor número de municipios afectados por la sequía en todo el país, de acuerdo con el más reciente informe del Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Actualmente, el 71 por ciento del territorio estatal presenta algún grado de afectación, que va de sequía moderada a condiciones extremas.

TE PUEDE INTERESAR: Activan más de 100 refugios en Coahuila ante la llegada de frentes fríos

Así lo informó el presidente del Comisariado Ejidal de Piedras Negras, Caleb Rodríguez, quien advirtió que municipios como Ocampo enfrentan uno de los escenarios más críticos. Señaló que la falta de lluvias ha impactado de manera directa al sector ganadero, al reducir la disponibilidad de pasto y el acceso al agua.

“El ganado pierde peso por la escasez de alimento, lo que se traduce en pérdidas económicas importantes. En promedio, cada animal puede valer hasta seis mil pesos menos al momento de la venta debido a su mala condición corporal”, explicó.

El dirigente ejidal agregó que muchos productores han tenido que recurrir a la compra de alimento suplementario o al traslado de agua hasta sus ranchos, lo que incrementa de manera considerable los costos de operación.

Aunque hasta ahora no se reportan muertes masivas de ganado, sí se registra una caída en la productividad y la venta anticipada de animales para evitar mayores pérdidas.

TE PUEDE INTERESAR: Manolo Jiménez se encuentra en el Top 5 de Gobernadores con mejor aceptación, de acuerdo a Mitofsky

El panorama para los próximos meses no es alentador. De acuerdo con las previsiones climáticas, se esperan lluvias escasas durante el invierno, lo que podría prolongar la crisis hídrica y agravar la situación del campo coahuilense.

Temas


Sequia
ganadería

Localizaciones


Piedras Negras

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Por lo que se coloca en el cuarto lugar a nivel nacional, teniendo un aumento de 3% en lo porcentual, con respecto al mes de octubre, y se convierte en el gobernador del norte mejor rankeado.

Manolo Jiménez se encuentra en el Top 5 de Gobernadores con mejor aceptación, de acuerdo a Mitofsky
Durante la sesión legislativa se expusieron cifras relacionadas con seguridad, rezago en investigaciones y operatividad institucional.

Presenta Fiscal de Coahuila informe con baja tasa de homicidios y reducción en feminicidios y narcomenudeo
Elementos de seguridad realizan recorridos de vigilancia en la franja fronteriza de Coahuila como parte de los operativos permanentes.

Coahuila registra en 2025 la cifra más baja de muertes de migrantes en una década
Esclavo del sistema

Esclavo del sistema

true

Se puede decir... Que sigue vigente la ‘inseguridad’
true

El reto de combatir la extorsión en año electoral
true

El oro del Rin y la tentación del caudillo: la disputa entre el poder y el amor
true

La narcopolítica no sólo es morena, también es azul