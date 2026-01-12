Monclova: Inseguridad golpea a las escuelas, roban cableado en kínder

Monclova
/ 12 enero 2026
    Monclova: Inseguridad golpea a las escuelas, roban cableado en kínder
    Personal educativo revisa las afectaciones tras el robo de cableado en el plantel. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El hurto de instalaciones eléctricas provocó daños por 20 mil pesos en el Jardín de Niños Marie Theresa Trabold

MONCLOVA, COAH.- El robo de cableado eléctrico provocó daños estimados en alrededor de 20 mil pesos en el Jardín de Niños Marie Theresa Trabold, afectando directamente a cerca de 80 menores que asisten a este plantel de la ciudad.

El subdirector de Servicios Educativos de la Región Centro, Abraham Segundo González, informó que personal del área educativa ya se encuentra evaluando la magnitud de las afectaciones para iniciar cuanto antes las reparaciones necesarias y dejar la escuela en condiciones funcionales.

$!Las autoridades buscan dejar la escuela en condiciones funcionales lo antes posible.
Las autoridades buscan dejar la escuela en condiciones funcionales lo antes posible. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

“Es lo de siempre, nos hacen una afectación; ahorita vamos a ver qué tanto es para dejarlo funcional. En muchos casos son daños menores”, señaló el funcionario.

Explicó que este tipo de robos se ha registrado en otros centros escolares de la región, donde las afectaciones no sólo incluyen cableado eléctrico, sino también el hurto de bombas de agua y otros insumos básicos para la operación diaria de las escuelas.

Agregó que en algunos casos estos hechos no se reportan de manera oficial, ya que se consideran daños menores que suelen resolverse con el apoyo de directivos y personal escolar, lo que dificulta dimensionar el problema en su totalidad.

Finalmente, Abraham Segundo González reiteró el llamado a la comunidad educativa para denunciar cualquier incidente de este tipo, a fin de que pueda ser atendido de manera oportuna y se evite seguir afectando a estudiantes, docentes y padres de familia.

