Monclova intensifica trabajos para transformar la imagen de la ciudad

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    Monclova intensifica trabajos para transformar la imagen de la ciudad
    Brigadas municipales realizaron más de 800 acciones de mantenimiento urbano en distintos sectores de Monclova. CORTESÍA

Brigadas municipales realizaron más de 800 intervenciones en vialidades, espacios públicos y colonias durante la última semana

MONCLOVA, COAH.- Con un despliegue de más de 800 acciones de mantenimiento urbano en una semana, el Gobierno Municipal de Monclova reforzó las labores para conservar en mejores condiciones la infraestructura y los espacios públicos de la ciudad.

Las cuadrillas de la Dirección General de Servicios Primarios realizaron trabajos de bacheo, reparación de luminarias, limpieza, rehabilitación de áreas verdes y mantenimiento de instalaciones deportivas, además del retiro de 10 toneladas de cacharros como parte de las jornadas permanentes de atención a las colonias.

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REFUERZAN SERVICIOS EN COLONIAS

Entre las acciones más relevantes destaca la modernización del alumbrado público con tecnología LED sobre la avenida 2, desde el bulevar Harold R. Pape hasta la Secundaria No. 7, en la colonia Obrera Sur, así como en la avenida Revolución Mexicana, en la colonia Ampliación Hipódromo.

$!La estrategia Ola Monclovense incorporó jornadas de barrido por las principales vialidades.
La estrategia Ola Monclovense incorporó jornadas de barrido por las principales vialidades. CORTESÍA

Asimismo, se realizaron trabajos de conservación en la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, plazas, campos deportivos y otros espacios recreativos, con el objetivo de brindar entornos más seguros y funcionales para la población.

PREVENCIÓN Y MEJORA URBANA

Como parte de la estrategia Ola Monclovense, el municipio desarrolló jornadas de descacharrización en las colonias Villas de Santa Ana, Estancias de Santa Ana y Campanario, además de acciones de fumigación para disminuir el riesgo de dengue y fortalecer la protección de la salud pública.

$!Las labores de bacheo son permanentes.
Las labores de bacheo son permanentes. CORTESÍA

El alcalde Carlos Villarreal señaló que el fortalecimiento de los servicios públicos continuará como una de las prioridades de su administración, con la atención permanente a los reportes ciudadanos y el mantenimiento de la infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de las familias monclovenses. Estas acciones se desarrollan en coordinación con el Gobierno del Estado.

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