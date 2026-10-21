Monclova: Invierte Simas 6.7 millones de pesos en mantenimiento de pozos para prevenir fallas en el suministro de agua

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Monclova: Invierte Simas 6.7 millones de pesos en mantenimiento de pozos para prevenir fallas en el suministro de agua
    De los 29 pozos que explota Simas 11 serán sometidos a trabajos de mantenimiento, para evitar fallas en los equipos. LIDIET MEXICANO
Lidiet Mexicano
por Lidiet Mexicano

COMPARTIR

TEMAS


Agua
Pozos

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


SIMAS

Trabajos que iniciaron en el mes de septiembre culminarán en marzo de 2027

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión de 6.7 millones de pesos, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova-Frontera, puso en marcha el programa anual de mantenimiento preventivo de pozos, mediante el cual se intervendrán 11 fuentes de abastecimiento para evitar fallas en los equipos y garantizar el suministro de agua a la población.

Abel de Luna Romo, subgerente del área técnica, explicó que los trabajos comenzaron hace aproximadamente dos semanas y se desarrollarán de manera escalonada de septiembre a marzo, periodo en el que disminuye el consumo de agua y es posible realizar las labores sin afectar de manera importante la operación del sistema.

Todo listo para el Festival de la Calabaza en el Ecoparque de Monclova

Detalló que el programa contempla la revisión y rehabilitación de los componentes mecánicos, eléctricos e hidráulicos de cada pozo, con el propósito de corregir desgastes y prevenir averías durante los meses de mayor demanda.

Los trabajos incluyen la extracción y revisión de columnas, así como la inspección de motores y bombas.

También se dará mantenimiento a las subestaciones eléctricas, transformadores, apartarrayos y cuchillas, además de realizar cambios de aceite cuando sea necesario.

De Luna Romo señaló que en esta temporada se atenderán 11 pozos, una cifra superior a la habitual, que generalmente oscila entre 8 y 10 por año. Explicó que el sistema cuenta con 29 pozos y que cada uno recibe una rehabilitación profunda, como máximo, cada 3 años.

En cuanto a la disponibilidad del recurso, indicó que actualmente se cuenta con una capacidad de mil 950 litros por segundo, mientras que el consumo de la población se mantiene entre mil 550 y mil 600 litros por segundo, incluso durante las temporadas de mayor demanda.

$!Monclova: Invierte Simas 6.7 millones de pesos en mantenimiento de pozos para prevenir fallas en el suministro de agua

Esta diferencia permite contar con un margen para atender las necesidades de la ciudad; sin embargo, el mantenimiento preventivo es fundamental para conservar la capacidad de producción y reducir el riesgo de interrupciones por fallas mecánicas o eléctricas.

Respecto a la recuperación de los niveles de agua, el subgerente técnico mencionó que las lluvias registradas durante junio permitieron una recuperación aproximada de dos metros.

$!Con las recientes lluvias, el nivel del acuífero en Monclova subió por lo menos dos metros.
Con las recientes lluvias, el nivel del acuífero en Monclova subió por lo menos dos metros. CORTESÍA

No obstante, precisó que todavía no se cuenta con una evaluación de los efectos de las precipitaciones más recientes.

Con estas acciones, se busca mantener en condiciones óptimas la infraestructura de extracción y anticiparse a los problemas que pudieran presentarse cuando aumente el consumo, especialmente durante la temporada de calor.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Pozos

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


SIMAS

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Santos milagroso

Santos milagroso
true

‘Tumba’ Ricardo Mejía entrega de carbón en CFE
true

POLITICÓN: Tras resultados del Rodeo Saltillo, ahora Manolo Jiménez pide propuestas a críticos

El poste cayó por completo tras el choque registrado sobre el bulevar Saltillo, con dirección a la calle Reynosa.

Derriba estudiante un poste de concreto tras quedarse dormido en Saltillo; se dirigía al ITS
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegará mil 270 elementos para reforzar la vigilancia y la vialidad durante Halloween y Día de Muertos.

Alistan en Saltillo operativo para Halloween y Día de Muertos con más de mil 200 elementos
La academia del Biblioparque Norte ofrece grupos infantiles y para adultos, desde principiantes hasta niveles intermedios y avanzados.

Desde tenis hasta tiro con arco: conoce las academias del Biblioparque Norte
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, culpó a Estados Unidos y a SpaceX de los problemas, que persistieron durante la mayor parte de la semana pasada.

Elon Musk optó por restringir el acceso de Ucrania a Starlink sin consultar a Trump
La inteligencia artificial y su creciente infraestructura física se han convertido en parte de la campaña electoral de demócratas y republicanos de cara a las legislativas de medio mandato en Estados Unidos.

La IA entra como un factor electoral incómodo en EU entre recelo social y las donaciones