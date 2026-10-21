$!Monclova: Invierte Simas 6.7 millones de pesos en mantenimiento de pozos para prevenir fallas en el suministro de agua

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión de 6.7 millones de pesos, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova-Frontera, puso en marcha el programa anual de mantenimiento preventivo de pozos, mediante el cual se intervendrán 11 fuentes de abastecimiento para evitar fallas en los equipos y garantizar el suministro de agua a la población. Abel de Luna Romo, subgerente del área técnica, explicó que los trabajos comenzaron hace aproximadamente dos semanas y se desarrollarán de manera escalonada de septiembre a marzo, periodo en el que disminuye el consumo de agua y es posible realizar las labores sin afectar de manera importante la operación del sistema.

Detalló que el programa contempla la revisión y rehabilitación de los componentes mecánicos, eléctricos e hidráulicos de cada pozo, con el propósito de corregir desgastes y prevenir averías durante los meses de mayor demanda. Los trabajos incluyen la extracción y revisión de columnas, así como la inspección de motores y bombas. También se dará mantenimiento a las subestaciones eléctricas, transformadores, apartarrayos y cuchillas, además de realizar cambios de aceite cuando sea necesario. De Luna Romo señaló que en esta temporada se atenderán 11 pozos, una cifra superior a la habitual, que generalmente oscila entre 8 y 10 por año. Explicó que el sistema cuenta con 29 pozos y que cada uno recibe una rehabilitación profunda, como máximo, cada 3 años. En cuanto a la disponibilidad del recurso, indicó que actualmente se cuenta con una capacidad de mil 950 litros por segundo, mientras que el consumo de la población se mantiene entre mil 550 y mil 600 litros por segundo, incluso durante las temporadas de mayor demanda.

Esta diferencia permite contar con un margen para atender las necesidades de la ciudad; sin embargo, el mantenimiento preventivo es fundamental para conservar la capacidad de producción y reducir el riesgo de interrupciones por fallas mecánicas o eléctricas. Respecto a la recuperación de los niveles de agua, el subgerente técnico mencionó que las lluvias registradas durante junio permitieron una recuperación aproximada de dos metros.

No obstante, precisó que todavía no se cuenta con una evaluación de los efectos de las precipitaciones más recientes. Con estas acciones, se busca mantener en condiciones óptimas la infraestructura de extracción y anticiparse a los problemas que pudieran presentarse cuando aumente el consumo, especialmente durante la temporada de calor.

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