Monclova: Invierten más de 5 millones de pesos en pavimentación

MONCLOVA, COAH.- Como parte de una agenda enfocada en mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de la población, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, encabezó durante la semana el arranque y la entrega de diversas obras de pavimentación en distintos sectores de la ciudad, en coordinación con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez.

Las acciones incluyeron trabajos de pavimentación y pavimentación hidráulica con una inversión superior a los 5 millones de pesos, destinados a fortalecer la conectividad vial, mejorar la movilidad urbana y generar entornos más seguros y funcionales para las familias monclovenses.

Entre las obras realizadas destaca el arranque de pavimentación en las calles Jacaranda y Tulipán, en la colonia Elsa Hernández, en el tramo que comprende desde la calle Azucenas hasta el tope de la vialidad.

Asimismo, se entregaron trabajos concluidos en las calles Viesca y San Marcos, en la colonia Óscar Flores Tapia, abarcando los tramos entre San Pedro y San Lorenzo, y entre Isabel Amalia y Dalia.

El alcalde Carlos Villarreal señaló que estas acciones reflejan el avance constante de Monclova hacia un desarrollo urbano ordenado, sustentado en la planeación y en una inversión responsable, con el respaldo del Gobierno del Estado.

“El trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez nos permite seguir impulsando proyectos que fortalecen la infraestructura y mejoran las condiciones de vida de las y los monclovenses.

Cada obra que inicia y se entrega es una muestra de que cuando hay unidad y visión compartida, los beneficios llegan directamente a la ciudadanía”, expresó.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de mantener la colaboración institucional con el Gobierno del Estado para continuar construyendo una ciudad más moderna, ordenada y con mayores oportunidades para todos.