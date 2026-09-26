Monclova llama a pagar el Predial 2026; habrá viajes a Mazatlán y una casa en diciembre

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    Monclova llama a pagar el Predial 2026; habrá viajes a Mazatlán y una casa en diciembre
    El Ayuntamiento habilitó módulos de pago en Soriana Anáhuac, Gutiérrez Sidermex y Paseo Monclova. CORTESÍA

Contribuyentes que cubran el Predial antes de finalizar septiembre podrán participar en los sorteos

MONCLOVA, COAH.- Los contribuyentes de Monclova todavía tienen unos días para ponerse al corriente con el pago del Predial 2026 y acceder a los sorteos que el Ayuntamiento realizará como parte de los incentivos para fomentar el cumplimiento de esta obligación.

El Gobierno Municipal informó que quienes realicen su pago antes de que concluya septiembre podrán participar en la rifa de viajes dobles a Mazatlán, cuyo sorteo se llevará a cabo al cierre del mes.

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Además de este incentivo, los contribuyentes que cumplan con el pago podrán participar en diciembre en el sorteo de una casa habitación, de acuerdo con las bases establecidas por el municipio.

El alcalde Carlos Villarreal exhortó a las familias monclovenses a aprovechar los últimos días de septiembre para realizar el trámite, al señalar que el pago del impuesto contribuye a generar recursos para la prestación de servicios públicos y la ejecución de obras en el municipio.

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“Invitamos a las familias de Monclova a aprovechar estos últimos días de septiembre para realizar su pago del Predial 2026”, señaló el alcalde, quien también recordó que durante diciembre se llevará a cabo el sorteo de una casa habitación.

Los pagos pueden realizarse en los módulos instalados en Soriana Anáhuac, Gutiérrez Sidermex y Paseo Monclova, que operan de 9:00 a 14:00 horas.

El Ayuntamiento mantiene además beneficios dirigidos a distintos sectores de la población. Para los pensionados se establece una cuota mínima de 219 pesos, mientras que los adultos mayores tienen acceso a un 50 por ciento de descuento en casa habitación.

A estos estímulos se suma la condonación del 100 por ciento de los recargos correspondientes a años anteriores, medida que busca facilitar que los contribuyentes regularicen su situación.

El Municipio señaló que los ingresos obtenidos mediante el Predial forman parte de los recursos con los que se atienden necesidades de la ciudad y se impulsan obras y servicios públicos, en coordinación con el Gobierno del Estado.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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