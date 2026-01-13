Monclova: lleva Protección Civil apoyo directo a zonas más afectadas por el frío (video)

MONCLOVA, COAH.- Ante las bajas temperaturas que se han registrado en la región, la Dirección de Protección Civil mantiene activo y reforzado su operativo invernal, enfocado en brindar apoyo directo a las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad.

El director de la corporación, Pedro Alvarado, informó que este día se realizaron acciones en la ampliación 21 de Marzo, donde se apoyó a una familia integrada por dos adultos y un menor que habitan en condiciones de riesgo, a la orilla de un arroyo.

En ese punto, donde el frío se intensifica por la exposición al viento y la precariedad de las viviendas, el personal entregó lonas y cobertores, además de revisar el estado de la construcción para mejorar la protección de paredes y techos contra las bajas temperaturas.

Alvarado explicó que las brigadas recorren distintas colonias y trabajan directamente en campo, ya que las necesidades varían en cada caso. Mientras algunas familias solicitan cobertores, otras requieren lonas, hule o incluso madera para chimeneas y fogones.

“Al llegar a los domicilios muchas veces detectamos que la necesidad es mayor, por eso tratamos de hacer todo lo posible para que estén bien y resguardados”, expresó el funcionario.