Monclova: lleva Protección Civil apoyo directo a zonas más afectadas por el frío (video)
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Las brigadas atienden reportes ciudadanos y realizan adecuaciones provisionales en viviendas precarias
MONCLOVA, COAH.- Ante las bajas temperaturas que se han registrado en la región, la Dirección de Protección Civil mantiene activo y reforzado su operativo invernal, enfocado en brindar apoyo directo a las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad.
El director de la corporación, Pedro Alvarado, informó que este día se realizaron acciones en la ampliación 21 de Marzo, donde se apoyó a una familia integrada por dos adultos y un menor que habitan en condiciones de riesgo, a la orilla de un arroyo.
TE PUEDE INTERESAR: Suman tres denuncias por venta ilegal de fósiles en Coahuila; investigaciones, en curso: INAH
En ese punto, donde el frío se intensifica por la exposición al viento y la precariedad de las viviendas, el personal entregó lonas y cobertores, además de revisar el estado de la construcción para mejorar la protección de paredes y techos contra las bajas temperaturas.
Alvarado explicó que las brigadas recorren distintas colonias y trabajan directamente en campo, ya que las necesidades varían en cada caso. Mientras algunas familias solicitan cobertores, otras requieren lonas, hule o incluso madera para chimeneas y fogones.
“Al llegar a los domicilios muchas veces detectamos que la necesidad es mayor, por eso tratamos de hacer todo lo posible para que estén bien y resguardados”, expresó el funcionario.
Además de la entrega de apoyos, el personal realiza adecuaciones provisionales en las viviendas, como acomodar lonas, reforzar paredes o evaluar la posibilidad de trasladar temporalmente a las personas a un albergue, cuando las condiciones lo ameritan, mientras se mejora su domicilio.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Pronnif cierra 2025 con más de mil atenciones por delitos sexuales contra menores
El operativo ha atendido reportes en colonias como Ejido El Oro, Las Moritas, Ampliación 21 de Marzo, Posada del Sol y Colinas, entre otros sectores considerados de alta vulnerabilidad.
Protección Civil reiteró que el operativo invernal continuará activo durante toda la temporada de frío y llamó a la ciudadanía a reportar cualquier caso de personas en riesgo, a fin de canalizar apoyos de manera oportuna y prevenir afectaciones mayores.