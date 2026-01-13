Coahuila: Pronnif cierra 2025 con más de mil atenciones por delitos sexuales contra menores

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia reportó más de 7 mil atenciones durante 2025, de las cuales alrededor de mil estuvieron relacionadas con posibles delitos sexuales, principalmente cometidos por familiares.

La titular de la Pronnif, María Teresa Araiza, informó que siete de cada diez casos de delitos sexuales atendidos por la institución tienen como presuntos agresores a personas del entorno familiar o cercano de las víctimas, lo que confirma que el principal riesgo para niñas y niños sigue estando dentro de espacios de confianza.

Señaló que muchos menores son sometidos mediante chantajes derivados de la cercanía con el agresor y advirtió que no debe responsabilizarse a las infancias por lo ocurrido, sino dotarlas de herramientas de protección.

En este sentido, destacó la importancia de que madres, padres y cuidadores estén atentos a cambios de conducta, como rechazo repentino a convivir con ciertos familiares, alteraciones en el desempeño escolar o modificaciones en el estado emocional.

La procuradora subrayó que la Pronnif mantiene acciones permanentes de capacitación y atención directa en municipios y comunidades, aunque reconoció que estos esfuerzos no siempre alcanzan a todas las escuelas. Por ello, resaltó la relevancia de programas de apoyo emocional y desarrollo de habilidades socioemocionales que permitan a niñas y niños fortalecer el autocuidado y la identificación de riesgos.

Finalmente, destacó que uno de los elementos que distingue al modelo de atención de Coahuila es la operación de ministerios públicos especializados en delitos cometidos contra niñas y niños, los cuales se encuentran incluso dentro de las instalaciones de la Pronnif, lo que permite una atención más cercana, especializada y coordinada en los casos de violencia contra la infancia.