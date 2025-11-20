Monclova: Más de 4 mil personas participaron en el desfile de la Revolución

Monclova
/ 20 noviembre 2025
    Estuvieron presentes autoridades municipales, estatales y militares, incluido el Ejército Mexicano. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Monclova celebró el 115 aniversario de la Revolución Mexicana con un desfile cívico

con la participación de más de cuatro mil personas, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Carlos Villarreal conmemoró el 115 aniversario de la Revolución Mexicana con un desfile cívico que reunió a instituciones educativas, corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y cuerpos de rescate, fortaleciendo la identidad y el orgullo de las familias monclovenses.

El recorrido incluyó presentaciones alusivas al movimiento revolucionario, resaltando el legado histórico que definió el rumbo político y social del país. Cada contingente rindió homenaje a quienes lucharon por la libertad y a las instituciones que hoy garantizan la convivencia en paz.

En el acto cívico estuvieron presentes integrantes del Cabildo y directores municipales, así como el teniente coronel Sergio Centella, comandante del 105 Batallón de Infantería; el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles Alvarado; Mavi Sosa Rubio, presidenta honoraria del DIF Monclova; Esra Cavazos, coordinadora de Mejora en Monclova; y Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos en la Región Centro.

$!Los contingentes realizaron presentaciones alusivas al movimiento revolucionario y su legado histórico.
Los contingentes realizaron presentaciones alusivas al movimiento revolucionario y su legado histórico. FOTO: CORTESÍA

Durante su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal agradeció la participación ciudadana y el apoyo del gobernador, reconociendo el compromiso del Ejército Mexicano y de las instituciones que participaron.

“El desfile del 115 aniversario de la Revolución Mexicana es un orgullo para nuestra ciudad. Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez seguimos impulsando actividades que fortalecen nuestros valores cívicos y la unidad de las familias monclovenses”, afirmó.

Con esta conmemoración, el Gobierno Municipal refrendó su compromiso de trabajar en coordinación con el Estado para preservar las tradiciones, reforzar la identidad comunitaria y promover eventos que fortalezcan el espíritu cívico y nacional.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

