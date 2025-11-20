Monclova: Más de 4 mil personas participaron en el desfile de la Revolución

con la participación de más de cuatro mil personas, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Carlos Villarreal conmemoró el 115 aniversario de la Revolución Mexicana con un desfile cívico que reunió a instituciones educativas, corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y cuerpos de rescate, fortaleciendo la identidad y el orgullo de las familias monclovenses.

El recorrido incluyó presentaciones alusivas al movimiento revolucionario, resaltando el legado histórico que definió el rumbo político y social del país. Cada contingente rindió homenaje a quienes lucharon por la libertad y a las instituciones que hoy garantizan la convivencia en paz.

TE PUEDE INTERESAR: A un año de la quiebra, AHMSA sigue sin comprador y la industria del acero enfrenta un escenario incierto

En el acto cívico estuvieron presentes integrantes del Cabildo y directores municipales, así como el teniente coronel Sergio Centella, comandante del 105 Batallón de Infantería; el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles Alvarado; Mavi Sosa Rubio, presidenta honoraria del DIF Monclova; Esra Cavazos, coordinadora de Mejora en Monclova; y Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos en la Región Centro.