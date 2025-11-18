Caen ventas y crece la presión en cantinas de Monclova; piden abrir los domingos

Monclova
/ 18 noviembre 2025
    Caen ventas y crece la presión en cantinas de Monclova; piden abrir los domingos
    Cada cantina emplea entre dos y tres trabajadores que dependen de la apertura dominical. FOTO: VANGUARDIA/FACEBOOK

La unión del gremio advierte que la economía local no repunta y urge medidas de apoyo. El cierre de ‘La Bahía’ encendió las alarmas entre los propietarios

MONCLOVA, COAH.- Los propietarios de cantinas y bares de Monclova solicitaron al Ayuntamiento permiso para abrir los domingos durante diciembre y el primer domingo de enero, con el fin de generar ingresos adicionales en medio de una prolongada caída en ventas.

Raúl García, presidente de la Unión de Comerciantes en Vinos y Licores, informó que la medida es necesaria para cubrir sueldos, aguinaldos y servicios básicos, especialmente el consumo eléctrico.

El sector enfrenta una situación económica crítica y opera al límite para evitar despidos. Cada cantina emplea entre dos y tres personas, pero la baja afluencia ha provocado que cerca de 10 establecimientos del centro histórico hayan cerrado en los últimos meses, incluido “La Bahía”, uno de los más antiguos de la ciudad.

La asociación, integrada por 60 cantineros —45 de ellos en la zona centro—, pidió además que la cuota municipal para operar en estas fechas sea simbólica, a fin de reducir la presión financiera y evitar que más negocios bajen sus cortinas.

