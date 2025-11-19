A un año de la quiebra, AHMSA sigue sin comprador y la industria del acero enfrenta un escenario incierto

Coahuila
/ 19 noviembre 2025
    A un año de la quiebra, AHMSA sigue sin comprador y la industria del acero enfrenta un escenario incierto
    Instalaciones de AHMSA en Monclova permanecen detenidas desde 2023, a la espera de que el Juzgado de Concursos Mercantiles autorice la subasta para definir su futuro y el de miles de trabajadores. FOTO: AHMSA

La quiebra de AHMSA cumple un año sin avances decisivos: el proceso judicial sigue abierto, la subasta no ha sido autorizada y la siderúrgica permanece detenida

A doce meses de que un juez federal declarara en quiebra a Altos Hornos de México (AHMSA), el futuro de la siderúrgica más emblemática de Monclova continúa sin definirse. El proceso judicial permanece abierto y la venta de sus activos sigue detenida, lo que mantiene en vilo a la industria acerera nacional ante la falta de un abastecedor clave.

La empresa, que llegó a producir más de 4 millones de toneladas anuales y era pilar para sectores como la construcción, la automotriz y la infraestructura, dejó un vacío que obligó a las compañías mexicanas a recurrir a importaciones desde Estados Unidos, China y Brasil. Desde su paro operativo en 2023, los precios del acero en el país han aumentado hasta 18 por ciento, según la Canacero.

El expediente concursal indica que AHMSA cuenta con activos por mil 326 millones de dólares para cubrir adeudos laborales y pagar a más de mil 700 acreedores. Sin embargo, la operación de venta no avanza debido a la volatilidad del mercado y al alto costo de reactivar la planta. “El problema no es solo financiero, sino de confianza y viabilidad... la reactivación requiere inversiones millonarias en modernización, energía y procesos ambientales”, explicó Rodrigo Aliphat, investigador del CIDE a El Financiero.

A pesar de que han surgido nombres de supuestos inversionistas interesados, ninguna compañía puede ser considerada postor formal mientras el Juzgado de Concursos Mercantiles no publique las bases oficiales de la subasta. Fuentes cercanas al proceso confirmaron que ha habido reuniones con autoridades estatales, pero advirtieron que esos acercamientos no tienen validez legal dentro del concurso.

Sin convocatoria, el procedimiento permanece en pausa y ningún grupo empresarial tiene ventaja real. La expectativa es que el Juzgado determine antes de que finalice el año si autoriza o no la subasta que definiría el rumbo de AHMSA: su venta, su rescate o su liquidación definitiva.

La industria del acero en México atraviesa uno de sus momentos más delicados tras la salida de AHMSA del mercado, pues su cese operativo dejó un vacío que las siderúrgicas nacionales no han podido cubrir por completo. Aunque firmas como Ternium, ArcelorMittal, Deacero, Tyasa, Simec, Villacero y Tenigal mantienen operaciones, su capacidad ociosa resulta insuficiente para sustituir los más de 4 millones de toneladas anuales que producía la acerera monclovense.

Este déficit obligó a sectores clave —como la construcción, la industria automotriz y la infraestructura— a incrementar importaciones desde Estados Unidos, China y Brasil, presionando al alza los precios nacionales del acero hasta en un 18 por ciento y generando incertidumbre sobre el abastecimiento futuro.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

