Refuerza IMSS Coahuila acciones contra el tabaquismo y sus riesgos para la salud

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Refuerza IMSS Coahuila acciones contra el tabaquismo y sus riesgos para la salud
    Personal médico del IMSS mantiene campañas permanentes para prevenir el consumo de tabaco entre la población. CORTESÍA

Especialistas advierten daños cardiovasculares, respiratorios y oncológicos asociados al consumo de cigarro

En el marco del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora este 31 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila intensificó las acciones de prevención y concientización dirigidas a combatir el consumo de tabaco, hábito considerado uno de los principales factores de riesgo para enfermedades graves y crónicas.

La jefa de servicio de Medicina Familiar de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 89, Alejandra Flores Vázquez, señaló que el Instituto mantiene de manera permanente campañas y estrategias orientadas a promover estilos de vida saludables y desalentar el consumo de cigarro entre la población.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/index-coahuila-norte-celebrara-40-anos-con-cumbre-internacional-en-eagle-pass-FA21033071

Explicó que fumar está relacionado con padecimientos cardiovasculares, enfermedades pulmonares, afectaciones cerebrales y diversos tipos de cáncer, por lo que el IMSS impulsa acciones preventivas a través de sus unidades médicas mediante orientación, difusión y atención especializada.

$!Especialistas alertaron sobre las enfermedades graves relacionadas con el hábito de fumar.
Especialistas alertaron sobre las enfermedades graves relacionadas con el hábito de fumar. CORTESÍA

Por su parte, la jefa del Departamento de Trabajo Social, Ivonne Esmeralda Carranza Buitrón, indicó que entre las actividades implementadas se encuentran sesiones educativas, consejería médica, talleres preventivos, orientación para abandonar la adicción y tratamientos farmacológicos para quienes buscan dejar el tabaquismo.

Asimismo, el médico familiar Rodrigo Alejandro Jasso Villarreal advirtió que el consumo de tabaco está asociado con enfermedades como cáncer de pulmón, laringe, boca y vejiga, además de males respiratorios crónicos como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

$!El Seguro Social ofrece orientación, talleres y apoyo profesional para quienes buscan abandonar la adicción.
El Seguro Social ofrece orientación, talleres y apoyo profesional para quienes buscan abandonar la adicción. CORTESÍA

El especialista recordó que un cigarro contiene más de 7 mil sustancias químicas dañinas, de las cuales al menos 70 son cancerígenas, entre ellas arsénico, amoniaco, formaldehído y monóxido de carbono, compuestos que provocan daños severos en vasos sanguíneos y aumentan el riesgo de infartos y eventos cerebrovasculares.

Ante ello, el IMSS reiteró el llamado a la población para abandonar el hábito de fumar y acercarse a su médico familiar para recibir apoyo profesional, tratamiento especializado o canalización a servicios de Psicología, Psiquiatría y Centros de Integración Juvenil.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cigarros
Salud
Tabaquismo

Organizaciones


IMSS

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La plaga de siempre

La plaga de siempre
true

Los apellidos en la política abren...y cierran puertas
true

POLITICÓN: ‘Cocinan’ Morena y PRI sanción disciplinaria para Tony Flores en el Congreso

Las familias convocaron a llevar fotografías, pancartas, balones y otros artículos para participar en la actividad programada el 11 de junio en Saltillo y Torreón.

Invitan familias de desaparecidos a cascarita contra la impunidad en Saltillo y Torreón
Manolo Jiménez confía en que la civilidad reinará en las elecciones para diputados.

Garantizan jornada pacífica y en calma: Manolo Jiménez, de cara a las votaciones en Coahuila
Saltillo Soccer levantó el título de la Liga TDP en una noche que reunió futbol, identidad y una afición entregada en el Estadio Olímpico.

Saltillo Soccer campeón: protagonistas revelan cómo el equipo volvió a unir a la afición
Los expertos cuestionan la eficacia y la legalidad de los ataques directos a pequeñas embarcaciones ante la incesante producción de narcóticos.

Los ataques a embarcaciones no han detenido el tráfico de cocaína a EU, según expertos
El creciente dominio manufacturero de China plantea una amenaza existencial para las industrias europeas, intensificando el pánico en Bruselas ante un colapso industrial inminente.

Europa se acerca a una guerra comercial con China. Estas son las razones