Refuerza IMSS Coahuila acciones contra el tabaquismo y sus riesgos para la salud

En el marco del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora este 31 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila intensificó las acciones de prevención y concientización dirigidas a combatir el consumo de tabaco, hábito considerado uno de los principales factores de riesgo para enfermedades graves y crónicas. La jefa de servicio de Medicina Familiar de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 89, Alejandra Flores Vázquez, señaló que el Instituto mantiene de manera permanente campañas y estrategias orientadas a promover estilos de vida saludables y desalentar el consumo de cigarro entre la población.

Explicó que fumar está relacionado con padecimientos cardiovasculares, enfermedades pulmonares, afectaciones cerebrales y diversos tipos de cáncer, por lo que el IMSS impulsa acciones preventivas a través de sus unidades médicas mediante orientación, difusión y atención especializada.

Por su parte, la jefa del Departamento de Trabajo Social, Ivonne Esmeralda Carranza Buitrón, indicó que entre las actividades implementadas se encuentran sesiones educativas, consejería médica, talleres preventivos, orientación para abandonar la adicción y tratamientos farmacológicos para quienes buscan dejar el tabaquismo. Asimismo, el médico familiar Rodrigo Alejandro Jasso Villarreal advirtió que el consumo de tabaco está asociado con enfermedades como cáncer de pulmón, laringe, boca y vejiga, además de males respiratorios crónicos como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

El especialista recordó que un cigarro contiene más de 7 mil sustancias químicas dañinas, de las cuales al menos 70 son cancerígenas, entre ellas arsénico, amoniaco, formaldehído y monóxido de carbono, compuestos que provocan daños severos en vasos sanguíneos y aumentan el riesgo de infartos y eventos cerebrovasculares. Ante ello, el IMSS reiteró el llamado a la población para abandonar el hábito de fumar y acercarse a su médico familiar para recibir apoyo profesional, tratamiento especializado o canalización a servicios de Psicología, Psiquiatría y Centros de Integración Juvenil.

Publicidad

Temas

Cigarros Salud Tabaquismo

Organizaciones

IMSS

