Monclova: muere joven herida en accidente con arma donde falleció policía estatal

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    Monclova: muere joven herida en accidente con arma donde falleció policía estatal
    Autoridades ministeriales mantienen abiertas las indagatorias tras el accidente con arma de fuego ocurrido en una vivienda de la colonia Burócratas. LIDIET GARCÍA

La víctima permaneció hospitalizada desde el pasado 3 de mayo tras resultar lesionada durante una convivencia en la colonia Burócratas

MONCLOVA, COAH.- Luego de permanecer hospitalizada durante más de una semana, una joven que resultó herida en un accidente con arma de fuego en la colonia Burócratas —en Monclova— perdió la vida este lunes debido a las complicaciones derivadas de la lesión.

La fallecida fue identificada como Teresita de Jesús Salazar Morquecho, quien permanecía internada desde el pasado 3 de mayo, fecha en que ocurrió el hecho durante una reunión social en un domicilio particular.

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De acuerdo con la información obtenida sobre el caso, durante la convivencia un elemento de la Policía Estatal manipulaba su arma cuando ésta se disparó accidentalmente. El impacto causó la muerte del oficial y también alcanzó a la joven, quien quedó gravemente herida.

El proyectil le provocó daños severos en el rostro y cuello. Desde su ingreso al hospital, su estado de salud fue reportado como delicado. Incluso, debido a las lesiones internas, médicos tuvieron que mantenerla alimentándose mediante una sonda mientras intentaban estabilizarla.

Familiares y personas cercanas permanecieron atentos a su evolución durante varios días. Sin embargo, las complicaciones derivadas de la herida continuaron agravándose hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento la mañana de este lunes.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en el sector Burócratas, en el cruce de las calles Carlos Páez Falcón y José de las Fuentes, donde inicialmente perdió la vida el agente estatal identificado como Juan José Castilla.

Tras la muerte de Teresita, el caso suma ya dos personas fallecidas en un hecho que generó conmoción entre habitantes de Monclova por tratarse de un accidente ocurrido durante una convivencia entre conocidos.

Autoridades ministeriales continúan con las investigaciones para integrar todos los datos al expediente abierto tras la tragedia.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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