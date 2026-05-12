Monclova: muere joven herida en accidente con arma donde falleció policía estatal

La fallecida fue identificada como Teresita de Jesús Salazar Morquecho, quien permanecía internada desde el pasado 3 de mayo, fecha en que ocurrió el hecho durante una reunión social en un domicilio particular.

MONCLOVA, COAH.- Luego de permanecer hospitalizada durante más de una semana, una joven que resultó herida en un accidente con arma de fuego en la colonia Burócratas —en Monclova — perdió la vida este lunes debido a las complicaciones derivadas de la lesión.

De acuerdo con la información obtenida sobre el caso, durante la convivencia un elemento de la Policía Estatal manipulaba su arma cuando ésta se disparó accidentalmente. El impacto causó la muerte del oficial y también alcanzó a la joven, quien quedó gravemente herida.

El proyectil le provocó daños severos en el rostro y cuello. Desde su ingreso al hospital, su estado de salud fue reportado como delicado. Incluso, debido a las lesiones internas, médicos tuvieron que mantenerla alimentándose mediante una sonda mientras intentaban estabilizarla.

Familiares y personas cercanas permanecieron atentos a su evolución durante varios días. Sin embargo, las complicaciones derivadas de la herida continuaron agravándose hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento la mañana de este lunes.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en el sector Burócratas, en el cruce de las calles Carlos Páez Falcón y José de las Fuentes, donde inicialmente perdió la vida el agente estatal identificado como Juan José Castilla.

Tras la muerte de Teresita, el caso suma ya dos personas fallecidas en un hecho que generó conmoción entre habitantes de Monclova por tratarse de un accidente ocurrido durante una convivencia entre conocidos.

Autoridades ministeriales continúan con las investigaciones para integrar todos los datos al expediente abierto tras la tragedia.