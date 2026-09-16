Monclova: muere otro extrabajador de AHMSA sin recibir pagos pendientes; ya son 89

MONCLOVA, COAH.- Rogelio Ramírez falleció este martes sin recibir los pagos laborales que mantenía pendientes por sus años de trabajo en Altos Hornos de México (AHMSA). Con su fallecimiento, suman ya 89 los extrabajadores de AHMSA que han perdido la vida mientras esperaban el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones pendientes, de acuerdo con el registro de representantes de los trabajadores.

Juan Ervey Valenzuela de la Torre, representante de los trabajadores, confirmó el deceso de Rogelio, quien fue despedido por familiares, amigos y excompañeros en Monclova. El extrabajador formó durante años parte de la fuerza laboral de la siderúrgica y, al igual que otros exempleados, murió sin que se resolviera el pago de los recursos que reclamaba. Tras su fallecimiento, corresponderá a sus familiares continuar con los trámites relacionados con los derechos laborales que quedaron pendientes, según explicó la representación de los trabajadores. En el caso de Rogelio, la espera que comenzó después de la paralización de AHMSA terminó este martes, mientras el reclamo por los recursos que le correspondían continuará ahora en manos de su familia.

La siderúrgica permanece paralizada y en proceso de Concurso Mercantil, mientras los extrabajadores esperan que la venta de sus activos permita obtener recursos para cubrir los adeudos laborales. Los trabajadores han insistido en la urgencia de agilizar este proceso ante el tiempo transcurrido desde que quedaron pendientes sus salarios, prestaciones e indemnizaciones. Rogelio Ramírez se convirtió así en el extrabajador número 89 que, según el registro de sus representantes, fallece mientras continúa pendiente la resolución de los adeudos laborales de AHMSA.

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