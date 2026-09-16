Monclova: muere otro extrabajador de AHMSA sin recibir pagos pendientes; ya son 89

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    Monclova: muere otro extrabajador de AHMSA sin recibir pagos pendientes; ya son 89
    Rogelio Ramírez falleció este martes mientras permanecían pendientes los pagos laborales que reclamaba como extrabajador de AHMSA. CORTESÍA

Rogelio Ramírez falleció mientras continuaba pendiente el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones; sus familiares podrán continuar con el reclamo de los recursos

MONCLOVA, COAH.- Rogelio Ramírez falleció este martes sin recibir los pagos laborales que mantenía pendientes por sus años de trabajo en Altos Hornos de México (AHMSA).

Con su fallecimiento, suman ya 89 los extrabajadores de AHMSA que han perdido la vida mientras esperaban el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones pendientes, de acuerdo con el registro de representantes de los trabajadores.

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Juan Ervey Valenzuela de la Torre, representante de los trabajadores, confirmó el deceso de Rogelio, quien fue despedido por familiares, amigos y excompañeros en Monclova.

El extrabajador formó durante años parte de la fuerza laboral de la siderúrgica y, al igual que otros exempleados, murió sin que se resolviera el pago de los recursos que reclamaba.

Tras su fallecimiento, corresponderá a sus familiares continuar con los trámites relacionados con los derechos laborales que quedaron pendientes, según explicó la representación de los trabajadores.

En el caso de Rogelio, la espera que comenzó después de la paralización de AHMSA terminó este martes, mientras el reclamo por los recursos que le correspondían continuará ahora en manos de su familia.

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La siderúrgica permanece paralizada y en proceso de Concurso Mercantil, mientras los extrabajadores esperan que la venta de sus activos permita obtener recursos para cubrir los adeudos laborales.

Los trabajadores han insistido en la urgencia de agilizar este proceso ante el tiempo transcurrido desde que quedaron pendientes sus salarios, prestaciones e indemnizaciones.

Rogelio Ramírez se convirtió así en el extrabajador número 89 que, según el registro de sus representantes, fallece mientras continúa pendiente la resolución de los adeudos laborales de AHMSA.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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