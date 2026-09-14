Aprueba Cabildo de Monclova paquete financiero para 2027

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    Aprueba Cabildo de Monclova paquete financiero para 2027
    El alcalde Carlos Villarreal señaló que los instrumentos buscan mantener una administración eficiente y transparente, enfocada en las necesidades de las familias monclovenses. CORTESÍA

La propuesta de Ley de Ingresos fue elaborada por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública

El Cabildo de Monclova aprobó por unanimidad, en lo general, los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2027.

Durante la sesión ordinaria número 50, celebrada este lunes, se puso a consideración de los integrantes del Ayuntamiento la propuesta de Ley de Ingresos para el próximo año, elaborada por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, presidida por el regidor Jorge Carlos Mata López.

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El proyecto fue analizado y sometido a votación conforme a las disposiciones establecidas en el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que quedó aprobado por los integrantes del Cabildo.

De igual forma, se presentó el proyecto del Presupuesto de Egresos 2027, con el objetivo de establecer la distribución y aplicación de los recursos municipales durante el próximo ejercicio fiscal.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que, con estos instrumentos, se busca mantener una administración eficiente y transparente, orientada a atender las necesidades de las familias monclovenses.

Durante la sesión también fueron aprobadas las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2027, previamente autorizadas por la Junta Catastral Municipal.

Como parte de los acuerdos, el Cabildo autorizó además cambiar temporalmente el recinto oficial para celebrar, en octubre, una sesión solemne en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Monclova.

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La sesión especial se realizará con motivo del 30 aniversario de esta institución educativa, que durante tres décadas ha contribuido a la formación de profesionistas que hoy fortalecen el desarrollo de Monclova, la Región Centro y Coahuila.

La fecha y hora de esta sesión solemne serán definidas posteriormente por el Ayuntamiento.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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