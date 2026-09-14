Aprueba Cabildo de Monclova paquete financiero para 2027

Durante la sesión ordinaria número 50, celebrada este lunes, se puso a consideración de los integrantes del Ayuntamiento la propuesta de Ley de Ingresos para el próximo año, elaborada por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, presidida por el regidor Jorge Carlos Mata López.

El Cabildo de Monclova aprobó por unanimidad, en lo general, los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2027.

El proyecto fue analizado y sometido a votación conforme a las disposiciones establecidas en el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que quedó aprobado por los integrantes del Cabildo.

De igual forma, se presentó el proyecto del Presupuesto de Egresos 2027, con el objetivo de establecer la distribución y aplicación de los recursos municipales durante el próximo ejercicio fiscal.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que, con estos instrumentos, se busca mantener una administración eficiente y transparente, orientada a atender las necesidades de las familias monclovenses.

Durante la sesión también fueron aprobadas las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2027, previamente autorizadas por la Junta Catastral Municipal.

Como parte de los acuerdos, el Cabildo autorizó además cambiar temporalmente el recinto oficial para celebrar, en octubre, una sesión solemne en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Monclova.