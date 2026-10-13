Monclova: mujer denuncia que lleva dos meses sin medicamento para la epilepsia

MONCLOVA, COAH.- Isidra Pérez Sandoval, de 73 años, lleva dos meses sin recibir ácido valproico, medicamento que necesita para controlar la epilepsia que padece desde hace cuatro años. Aunque acude cada viernes a la farmacia de la clínica del IMSS en Monclova, con su receta, asegura que siempre le piden regresar otro día.

Vecina de la colonia Las Flores, la mujer también enfrenta un tumor y un quiste cerebral. Afirma que, desde que dejó de recibir el tratamiento, sus crisis epilépticas son más frecuentes e intensas, incluso cuando camina por la calle.