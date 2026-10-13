Monclova: mujer denuncia que lleva dos meses sin medicamento para la epilepsia
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A sus 73 años, Isidra Pérez acude cada viernes a la farmacia del Seguro Social, pero regresa a casa sin ácido valproico; denuncia que sus crisis son cada vez más frecuentes
MONCLOVA, COAH.- Isidra Pérez Sandoval, de 73 años, lleva dos meses sin recibir ácido valproico, medicamento que necesita para controlar la epilepsia que padece desde hace cuatro años. Aunque acude cada viernes a la farmacia de la clínica del IMSS en Monclova, con su receta, asegura que siempre le piden regresar otro día.
Vecina de la colonia Las Flores, la mujer también enfrenta un tumor y un quiste cerebral. Afirma que, desde que dejó de recibir el tratamiento, sus crisis epilépticas son más frecuentes e intensas, incluso cuando camina por la calle.
Isidra acudió a la manifestación de trabajadores del Seguro Social para conseguir su medicamento, no para protestar. Su testimonio evidenció las dificultades que enfrentan pacientes ante la falta de fármacos, pese a que las autoridades sostienen que existe abasto.
“Primeramente Dios que hagan todo esto, porque no nada más yo, muchos lo necesitamos”, expresó.
(Con información de El Tiempo)