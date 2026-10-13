Monclova: mujer denuncia que lleva dos meses sin medicamento para la epilepsia

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    Monclova: mujer denuncia que lleva dos meses sin medicamento para la epilepsia
    La mujer de 73 años afirma que sus crisis epilépticas se han intensificado por la falta de tratamiento. EL TIEMPO

A sus 73 años, Isidra Pérez acude cada viernes a la farmacia del Seguro Social, pero regresa a casa sin ácido valproico; denuncia que sus crisis son cada vez más frecuentes

MONCLOVA, COAH.- Isidra Pérez Sandoval, de 73 años, lleva dos meses sin recibir ácido valproico, medicamento que necesita para controlar la epilepsia que padece desde hace cuatro años. Aunque acude cada viernes a la farmacia de la clínica del IMSS en Monclova, con su receta, asegura que siempre le piden regresar otro día.

Vecina de la colonia Las Flores, la mujer también enfrenta un tumor y un quiste cerebral. Afirma que, desde que dejó de recibir el tratamiento, sus crisis epilépticas son más frecuentes e intensas, incluso cuando camina por la calle.

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Isidra acudió a la manifestación de trabajadores del Seguro Social para conseguir su medicamento, no para protestar. Su testimonio evidenció las dificultades que enfrentan pacientes ante la falta de fármacos, pese a que las autoridades sostienen que existe abasto.

“Primeramente Dios que hagan todo esto, porque no nada más yo, muchos lo necesitamos”, expresó.

(Con información de El Tiempo)

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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