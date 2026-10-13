Saqueo de arte rupestre en Cuatro Ciénegas habría sido un robo por ‘encargo’

Los daños se registraron a principios de enero de 2025 en los abrigos rocosos conocidos como Cueva Pinta II y Cueva Pinta VI. De acuerdo con las inspecciones realizadas, los responsables utilizaron sierras, taladros y herramientas de batería para desprender las piezas, un procedimiento que provocó vibraciones, fracturas y la caída de fragmentos pictóricos que quedaron esparcidos en el suelo.

El saqueo de pinturas rupestres en Cuatro Ciénegas, Coahuila , habría sido ejecutado por una red especializada que operó con herramientas mecánicas para arrancar fragmentos de roca y trasladarlos fuera de la zona, presuntamente por encargo de un comprador. El caso expone la vulnerabilidad del patrimonio arqueológico del desierto y las afectaciones irreversibles a expresiones culturales de antiguos pobladores.

Entre los elementos afectados se encuentran la representación de una mano, de la que al menos una parte fue arrancada por completo, así como figuras humanas y la imagen de un chamán. Estas manifestaciones fueron elaboradas por grupos cazadores-recolectores que habitaron la región hace cientos o miles de años y constituyen testimonios de sus prácticas y formas de expresión.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) recibió el reporte de la primera afectación el 4 de enero de 2025. Las revisiones permitieron advertir que los saqueadores tuvieron tiempo para trabajar en el sitio, incluso durante el día. Mientras se esperan avances en las acciones judiciales contra los responsables, especialistas del instituto realizan labores de conservación y restauración para proteger las pinturas que permanecen en la roca.

El arqueólogo Yuri De la Rosa Gutiérrez ha señalado que la importancia de estos vestigios va más allá de su valor material, pues forman parte de la memoria y la identidad de las antiguas comunidades del desierto. El arte rupestre de Cuatro Ciénegas se distingue por sus colores, líneas planas y trazos gruesos, características que lo diferencian de las expresiones registradas en La Laguna, la región del río Pecos y el sureste de Saltillo. Tan solo en Cueva Pinta II se han documentado más de 380 dibujos superpuestos, realizados con los dedos o pequeñas brochas y pigmentos que podían contener hasta 70 por ciento de óxido de hierro, combinado con aglutinantes vegetales.

La interpretación de estas imágenes sigue siendo un desafío para los investigadores, ya que no se cuenta con un código que permita descifrar con certeza los mensajes de sus autores ni con descendientes indígenas directos que hayan conservado su significado mediante la tradición oral. En La Laguna, donde confluyen distintos estilos rupestres, la existencia histórica de un amplio cuerpo de agua entre la actual zona de Torreón y Parras de la Fuente habría favorecido el desplazamiento y el encuentro de diversos grupos, lo que explica parte de la riqueza y diversidad de estas manifestaciones.

(Con información de Milenio)