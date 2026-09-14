Monclova prepara festejo patrio con Grito de Independencia y desfile

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    Monclova prepara festejo patrio con Grito de Independencia y desfile
    El programa patrio contempla música, actividades culturales y un espectáculo de pirotecnia para las familias monclovenses. ARCHIVO

La Plaza Principal de Monclova será escenario de la ceremonia del Grito de Independencia este 15 de septiembre

MONCLOVA, COAH.- Las familias de Monclova podrán participar este 15 de septiembre en la celebración del Grito de Independencia, que encabezará el alcalde Carlos Villarreal en la Plaza Principal, como parte de los festejos por el 216 aniversario de la Independencia de México.

El programa comenzará a las 19:00 horas con actividades culturales. A las 20:00 horas se presentará el grupo Mister Chivo, previo a la ceremonia encabezada por el alcalde, programada para las 22:30 horas.

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Después del tradicional Grito, a las 23:00 horas se ofrecerá un espectáculo de pirotecnia y, 15 minutos más tarde, continuará la celebración con una presentación musical.

El Gobierno Municipal invitó a las familias monclovenses a acudir a la Plaza Principal para participar en las actividades de la noche mexicana.

“Los invito a que nos acompañen este 15 de septiembre, que celebremos juntos a México, nuestras tradiciones y el orgullo de ser mexicanos. Los esperamos en la Plaza Principal para dar el Grito y vivir una gran noche en familia”, señaló Carlos Villarreal.

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La ceremonia en Monclova se desarrollará de manera coordinada con los festejos patrios que se realizarán en distintos municipios de Coahuila. En Saltillo, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezará el Grito desde la Plaza de Armas.

Los festejos continuarán el miércoles 16 de septiembre con el tradicional Desfile de Independencia, programado para iniciar a las 7:30 horas. En el recorrido participarán instituciones educativas y elementos del Ejército Mexicano, que encabezarán el contingente por las principales calles de la ciudad.

Con estas actividades concluirá el programa municipal conmemorativo de las fiestas patrias en Monclova.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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