$!Monclova prepara festejo patrio con Grito de Independencia y desfile

MONCLOVA, COAH.- Las familias de Monclova podrán participar este 15 de septiembre en la celebración del Grito de Independencia, que encabezará el alcalde Carlos Villarreal en la Plaza Principal, como parte de los festejos por el 216 aniversario de la Independencia de México. El programa comenzará a las 19:00 horas con actividades culturales. A las 20:00 horas se presentará el grupo Mister Chivo, previo a la ceremonia encabezada por el alcalde, programada para las 22:30 horas.

Después del tradicional Grito, a las 23:00 horas se ofrecerá un espectáculo de pirotecnia y, 15 minutos más tarde, continuará la celebración con una presentación musical. El Gobierno Municipal invitó a las familias monclovenses a acudir a la Plaza Principal para participar en las actividades de la noche mexicana. “Los invito a que nos acompañen este 15 de septiembre, que celebremos juntos a México, nuestras tradiciones y el orgullo de ser mexicanos. Los esperamos en la Plaza Principal para dar el Grito y vivir una gran noche en familia”, señaló Carlos Villarreal.

La ceremonia en Monclova se desarrollará de manera coordinada con los festejos patrios que se realizarán en distintos municipios de Coahuila. En Saltillo, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezará el Grito desde la Plaza de Armas. Los festejos continuarán el miércoles 16 de septiembre con el tradicional Desfile de Independencia, programado para iniciar a las 7:30 horas. En el recorrido participarán instituciones educativas y elementos del Ejército Mexicano, que encabezarán el contingente por las principales calles de la ciudad. Con estas actividades concluirá el programa municipal conmemorativo de las fiestas patrias en Monclova.

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