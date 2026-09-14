¡Por fin! capturan a pantera que causó zozobra entre la población de Lerdo y Torreón

La fiscal general de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, confirmó este lunes que el animal ya fue asegurado por la autoridad federal y señaló que, además de determinar su procedencia, deberá establecerse quién tendrá que responder por los daños ocasionados durante el tiempo que permaneció fuera de control.

LERDO, DGO.- La pantera que permaneció varios días fuera de control en distintos sectores de Torreón durante el fin de semana, y que lesionó el sábado a una mujer de Lerdo, Durango, ya fue asegurada por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación para establecer de qué domicilio escapó y quién era su propietario o responsable.

“Como sucede con un perro, cuando muerde a una persona tienen que hacerse responsables de los gastos o de los daños que hayan ocasionado”, explicó la funcionaria, al referirse a la responsabilidad que podría recaer en el propietario o en quien tuviera bajo su custodia al felino.

De la Garza Fragoso precisó que la mujer que tuvo contacto con la pantera presentó lesiones, aunque descartó que se encuentren en condición grave o que su vida haya estado en riesgo. Hasta el momento, agregó, la afectada no ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía.

Pese a ello, la dependencia estatal ya inició una investigación de oficio mediante un acta circunstanciada para establecer el origen del animal y determinar de qué domicilio pudo haber salido.

“Estamos investigando de qué domicilio pudiera haber salido”, señaló la Fiscal, quien agregó que existen datos y testimonios que apuntan a que el ejemplar habría sido visto desde pequeño en compañía de algunas personas, aunque esta versión todavía deberá ser corroborada por las autoridades.

La funcionaria también advirtió sobre los riesgos de mantener animales silvestres de este tipo en domicilios particulares. Explicó que recientemente se han realizado operativos en los que fueron localizados ejemplares en cautiverio; en algunos casos, los responsables contaban con permisos federales, como ocurrió con un sitio que opera bajo el concepto de bioparque.

Sin embargo, señaló que los grandes felinos no deben considerarse animales domésticos y que su manejo implica responsabilidades legales y de seguridad.