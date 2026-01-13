Monclova: Protección Civil refuerza rescate humanitario por bajas temperaturas

Monclova
/ 13 enero 2026
    Monclova: Protección Civil refuerza rescate humanitario por bajas temperaturas
    El refugio temporal opera de manera continua ante la persistencia de las bajas temperaturas. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Un promedio de ocho personas al día recibe refugio gracias al trabajo coordinado entre dependencias municipales

MONCLOVA, COAH.- Ante las bajas temperaturas provocadas por el Frente Frío número 27, con registros de hasta seis grados centígrados, el albergue de Bomberos de Monclova mantiene abiertas sus puertas para resguardar a personas en situación de calle, entre ellas migrantes que han solicitado apoyo para protegerse del frío.

Pedro Alvarado informó que, como parte de las acciones de atención a la población vulnerable, Protección Civil ha logrado albergar a un promedio de ocho personas diariamente, gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y diversas dependencias.

TE PUEDE INTERESAR: Tragedia invernal en Monclova, mueren dos veladores por inclemente frío

Detalló que en estas labores participan brigadas de Protección Civil, Servicios Primarios, Desarrollo Social y Seguridad Pública, quienes realizan recorridos constantes por distintos sectores de la ciudad para ubicar a personas expuestas a las bajas temperaturas y ofrecerles traslado al albergue.

Reconoció que, en muchos casos, la aceptación no se da en el primer acercamiento, por lo que el personal regresa en varias ocasiones hasta lograr que accedan a recibir resguardo y atención.

Actualmente, el albergue atiende a ocho personas; la noche anterior fueron siete, quienes posteriormente se retiraron, aunque algunos regresaron al persistir el frío. Asimismo, destacó que dos personas de nacionalidad cubana acudieron directamente a solicitar apoyo, el cual se les brindó de inmediato.

Alvarado subrayó que este trabajo de concientización ha permitido una mayor respuesta de la población vulnerable y reiteró que el objetivo principal es salvaguardar la integridad y la salud de quienes enfrentan el invierno sin un espacio seguro donde resguardarse.

Temas


Albergues
Ayuda
Frente Frío

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El botín en Venezuela

El botín en Venezuela
true

Manual para salvar cara frente a un ataque de EU
true

POLITICÓN: Fiscalía de NL es parte de la industria de la extorsión, como evidencia caso contra director de VANGUARDIA
Caso contra director de VANGUARDIA exhibe conflicto de interés entre Fiscalía de NL y despacho de abogados

Caso contra director de VANGUARDIA exhibe conflicto de interés entre Fiscalía de NL y despacho de abogados
‘Denunciante fantasma’ formuló la acusación contra Director general de Vanguardia

‘Denunciante fantasma’ formuló la acusación contra Director general de Vanguardia
Saltillo se llena de teatro: estrellas de la TV llegan con comedia y drama

Saltillo se llena de teatro: estrellas de la TV llegan con comedia y drama
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump durante una reunión bilateral; a pesar de las tensiones.

La era del intervencionismo: Trump fractura a América Latina tras la captura de Maduro
Ofcom investiga si las funciones de generación de imágenes de Grok violan las leyes de seguridad en línea del Reino Unido.

Reino Unido va tras X por las imágenes sexualizadas de Grok