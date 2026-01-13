Monclova: Protección Civil refuerza rescate humanitario por bajas temperaturas

MONCLOVA, COAH.- Ante las bajas temperaturas provocadas por el Frente Frío número 27, con registros de hasta seis grados centígrados, el albergue de Bomberos de Monclova mantiene abiertas sus puertas para resguardar a personas en situación de calle, entre ellas migrantes que han solicitado apoyo para protegerse del frío.

Pedro Alvarado informó que, como parte de las acciones de atención a la población vulnerable, Protección Civil ha logrado albergar a un promedio de ocho personas diariamente, gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y diversas dependencias.

Detalló que en estas labores participan brigadas de Protección Civil, Servicios Primarios, Desarrollo Social y Seguridad Pública, quienes realizan recorridos constantes por distintos sectores de la ciudad para ubicar a personas expuestas a las bajas temperaturas y ofrecerles traslado al albergue.

Reconoció que, en muchos casos, la aceptación no se da en el primer acercamiento, por lo que el personal regresa en varias ocasiones hasta lograr que accedan a recibir resguardo y atención.

Actualmente, el albergue atiende a ocho personas; la noche anterior fueron siete, quienes posteriormente se retiraron, aunque algunos regresaron al persistir el frío. Asimismo, destacó que dos personas de nacionalidad cubana acudieron directamente a solicitar apoyo, el cual se les brindó de inmediato.

Alvarado subrayó que este trabajo de concientización ha permitido una mayor respuesta de la población vulnerable y reiteró que el objetivo principal es salvaguardar la integridad y la salud de quienes enfrentan el invierno sin un espacio seguro donde resguardarse.