Trabajadores del IMSS en Saltillo realizan plantón; exigen aumento salarial e insumos (video)

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron un plantón pacífico la mañana de este viernes frente a las oficinas de la Sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en Saltillo. El motivo, informaron, fue para exigir mejoras salariales, abastecimiento de medicamentos, contratación de personal y mejores condiciones para la atención de los derechohabientes.

La movilización, que al menos en la zona seguirá con calles cerradas hasta las dos de la tarde, se suma a los movimientos registrados a nivel nacional.

Diana Lucía Rodríguez Sánchez, enfermera general clínica del Hospital General de Zona número 1, explicó que el plantón se realizó luego de que se rompiera una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, en la que participaron 37 representantes de distintas secciones sindicales del país y un trabajador jubilado.

Entre las principales demandas del personal se encuentran un incremento salarial acorde con la inflación, el abastecimiento suficiente de medicamentos e insumos, la mejora de la infraestructura hospitalaria, la basificación de trabajadores eventuales y la revisión del régimen de jubilaciones y pensiones.

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También piden que no haya represalias para trabajadores luego de que se hicieran modificaciones a los estatutos que podrían derivar en sanciones por publicaciones en redes sociales. DEMANDAN CONGRESO EXTRAORDINARIO Rodríguez Sánchez señaló que las manifestaciones comenzaron la semana pasada y se han extendido a distintas partes del país. Indicó que los trabajadores buscan que el sindicato convoque a un congreso extraordinario para presentar y discutir las demandas de la base trabajadora, pero aseguró que la propuesta fue rechazada durante las negociaciones.

La enfermera afirmó que la falta de personal y de recursos materiales repercute directamente en la atención médica. Explicó que, en ocasiones, una sola enfermera debe atender entre 15 y 20 pacientes, mientras que en algunas unidades existen dificultades para disponer de camas y espacios suficientes. Esa situación, dijo, no se da solo en Saltillo, sino que se extiende a todas las unidades del estado y se replica en el resto del país.

También cuestionó la falta de presupuesto para incorporar a trabajadores eventuales a plazas de base, pese a que, según dijo, hay personal que permanece a la espera de una contratación formal. A esto sumó la salida de médicos especialistas, situación que relacionó con las condiciones salariales y la ausencia de un régimen de jubilaciones y pensiones adecuado.

La representante del movimiento sostuvo que las exigencias también buscan beneficiar a los pacientes, al considerar que el personal necesita condiciones apropiadas para brindar los servicios médicos. “Esto también es tu lucha. Nosotros estamos luchando por ti para tener las condiciones adecuadas para poder atender a ti y a tus hijos”, expresó.

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En cuanto a la representación sindical, indicó que fueron atendidos por integrantes de la secretaría seccional, pero que no obtuvieron los compromisos esperados para respaldar las demandas laborales.

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