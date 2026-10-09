Trabajadores del IMSS en Saltillo realizan plantón; exigen aumento salarial e insumos (video)

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    Trabajadores del IMSS en Saltillo realizan plantón; exigen aumento salarial e insumos (video)
    Entre las peticiones del personal se encuentran un aumento salarial acorde con la inflación y el abastecimiento de medicamentos. FRANCISCO MUÑÍZ

La movilización se realizó tras la ruptura de una mesa de diálogo en la Ciudad de México; los trabajadores piden un congreso extraordinario del sindicato

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron un plantón pacífico la mañana de este viernes frente a las oficinas de la Sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en Saltillo.

El motivo, informaron, fue para exigir mejoras salariales, abastecimiento de medicamentos, contratación de personal y mejores condiciones para la atención de los derechohabientes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/personal-del-imss-saltillo-se-suma-a-movilizaciones-en-cdmx-tras-rechazar-aumento-salarial-del-29-IH24014387

La movilización, que al menos en la zona seguirá con calles cerradas hasta las dos de la tarde, se suma a los movimientos registrados a nivel nacional.

$!El plantón se realizó de manera pacífica; los trabajadores fueron atendidos por la secretaría seccional sin obtener compromisos.
El plantón se realizó de manera pacífica; los trabajadores fueron atendidos por la secretaría seccional sin obtener compromisos. FRANCISCO MUÑÍZ

Diana Lucía Rodríguez Sánchez, enfermera general clínica del Hospital General de Zona número 1, explicó que el plantón se realizó luego de que se rompiera una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, en la que participaron 37 representantes de distintas secciones sindicales del país y un trabajador jubilado.

$!Trabajadores del IMSS y del SNTSS se manifestaron frente a las oficinas de la Sección 12 en Saltillo para exigir mejoras laborales
Trabajadores del IMSS y del SNTSS se manifestaron frente a las oficinas de la Sección 12 en Saltillo para exigir mejoras laborales FRANCISCO MUÑÍZ

Entre las principales demandas del personal se encuentran un incremento salarial acorde con la inflación, el abastecimiento suficiente de medicamentos e insumos, la mejora de la infraestructura hospitalaria, la basificación de trabajadores eventuales y la revisión del régimen de jubilaciones y pensiones.

También piden que no haya represalias para trabajadores luego de que se hicieran modificaciones a los estatutos que podrían derivar en sanciones por publicaciones en redes sociales.

DEMANDAN CONGRESO EXTRAORDINARIO

Rodríguez Sánchez señaló que las manifestaciones comenzaron la semana pasada y se han extendido a distintas partes del país.

Indicó que los trabajadores buscan que el sindicato convoque a un congreso extraordinario para presentar y discutir las demandas de la base trabajadora, pero aseguró que la propuesta fue rechazada durante las negociaciones.

$!La calle Manuel Doblado permaneció cerrada a unos metros de la clínica del IMSS durante la movilización.
La calle Manuel Doblado permaneció cerrada a unos metros de la clínica del IMSS durante la movilización. FRANCISCO MUÑÍZ

La enfermera afirmó que la falta de personal y de recursos materiales repercute directamente en la atención médica. Explicó que, en ocasiones, una sola enfermera debe atender entre 15 y 20 pacientes, mientras que en algunas unidades existen dificultades para disponer de camas y espacios suficientes.

Esa situación, dijo, no se da solo en Saltillo, sino que se extiende a todas las unidades del estado y se replica en el resto del país.

$!Diana Lucía Rodríguez Sánchez, enfermera del HGZ 1, explicó que una sola enfermera puede atender entre 15 y 20 pacientes.
Diana Lucía Rodríguez Sánchez, enfermera del HGZ 1, explicó que una sola enfermera puede atender entre 15 y 20 pacientes. FRANCISCO MUÑÍZ

También cuestionó la falta de presupuesto para incorporar a trabajadores eventuales a plazas de base, pese a que, según dijo, hay personal que permanece a la espera de una contratación formal.

A esto sumó la salida de médicos especialistas, situación que relacionó con las condiciones salariales y la ausencia de un régimen de jubilaciones y pensiones adecuado.

$!Trabajadores del IMSS y del SNTSS se manifestaron frente a las oficinas de la Sección 12 en Saltillo para exigir mejoras laborales.
Trabajadores del IMSS y del SNTSS se manifestaron frente a las oficinas de la Sección 12 en Saltillo para exigir mejoras laborales. FRANCISCO MUÑÍZ

La representante del movimiento sostuvo que las exigencias también buscan beneficiar a los pacientes, al considerar que el personal necesita condiciones apropiadas para brindar los servicios médicos.

“Esto también es tu lucha. Nosotros estamos luchando por ti para tener las condiciones adecuadas para poder atender a ti y a tus hijos”, expresó.

En cuanto a la representación sindical, indicó que fueron atendidos por integrantes de la secretaría seccional, pero que no obtuvieron los compromisos esperados para respaldar las demandas laborales.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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