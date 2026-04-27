Monclova recibe a más de 2 mil atletas en Olimpiada Escolar 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 27 abril 2026
    Monclova recibe a más de 2 mil atletas en Olimpiada Escolar 2026
    Más de 2 mil estudiantes de Coahuila participan en la Olimpiada Escolar del Deporte de Educación Básica. LIDIET MEXICANO

Se estima que evento dejará una derrama económica entre 4 y 5 millones de pesos

MONCLOVA, COAH.- Monclova se convirtió nuevamente en sede de importantes competencias deportivas al arrancar la etapa estatal de la Olimpiada Escolar del Deporte de la Educación Básica 2026, donde participan cerca de 2 mil estudiantes de todo Coahuila.

Desde días previos comenzaron a arribar las delegaciones, en un encuentro que ha reunido a competidores de nivel Preparatoria, Primaria y Secundaria en distintas jornadas, lo que ha permitido mantener actividad constante en la ciudad y fortalecer su vocación como destino de torneos deportivos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/premian-a-contribuyentes-cumplidos-con-sorteo-de-2-casas-15-vehiculos-y-40-premios-de-50-mil-pesos-en-coahuila-LB20306962

El alcalde Carlos Villarreal señaló que este tipo de eventos forman parte de una estrategia conjunta con la Secretaría de Educación y el Instituto Estatal del Deporte, para impulsar el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes a través del deporte.

$!El alcalde Carlos Villarreal (C) presidió la ceremonia de inauguración de la Olimpiada Escolar del Deporte.
El alcalde Carlos Villarreal (C) presidió la ceremonia de inauguración de la Olimpiada Escolar del Deporte. LIDIET MEXICANO

Indicó que más allá de la competencia, estas actividades representan una oportunidad para fomentar hábitos saludables, disciplina y hasta el alto rendimiento, abriendo la puerta a becas y al desarrollo profesional de los atletas.

Además, destacó que la realización de estos torneos también genera beneficios económicos para la ciudad, al estimarse una derrama de entre 4 y 5 millones de pesos durante esta semana, derivado de la llegada de visitantes y participantes que se hospedan en Monclova.

La inauguración se llevó a cabo en el Auditorio Hermanos Rangel, donde se congregaron atletas, entrenadores, docentes y familias. En el evento se realizó el desfile de las distintas regiones del Estado, así como los honores a la bandera y el mensaje de las autoridades.

$!Los equipos ganadores pasarán a la etapa nacional.
Los equipos ganadores pasarán a la etapa nacional. LIDIET MEXICANO

Las competencias se desarrollan en disciplinas como futbol, basquetbol, basquetbol 3x3, beisbol 5, handball, atletismo, ajedrez y futbol 5x5, y los ganadores avanzarán a la etapa nacional en próximas semanas.

En paralelo, el Edil informó que se mantienen inversiones importantes en infraestructura deportiva, incluyendo la modernización del Auditorio Hermanos Rangel y nuevos espacios en distintos puntos de la ciudad, con recursos municipales y estatales que superan los 50 millones de pesos.

Con estas acciones, se busca no solo fortalecer el deporte, sino también consolidar a Monclova como sede de eventos que impulsen el desarrollo social y económico de la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Competencias
Deportes

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tiroteos

Tiroteos
true

¿Traición a la patria en Chihuahua?

true

POLITICÓN: Entre Lamborghinis y pleitos vulgares, Tony Flores estuvo a nada de quedarse sin candidatura en la 4T
El evento ofrecerá actividades con música, baile y entretenimiento infantil

Saltillo celebrará el Día del Niño con ‘Lore Lore’, ‘Los Chicharrines’ y show de Guerreras K-Pop
El presunto agresor se resguardó en su domicilio tras el ataque, por lo que autoridades no pudieron ingresar al inmueble al no contar con una orden ni una denuncia formal en su contra.

Golpea a adulto mayor y lo deja lesionado en Saltillo; agresor se refugia en su domicilio
Alberto Rodríguez Espinoza, golfista saltillense, fue reconocido como Mejor Juvenil tras su actuación en el XXXI Torneo Anual de Golf Las Misiones C.C.

Brilla en el green: Alberto Rodríguez Espinoza conquista el galardón al Mejor Juvenil en Las Misiones
Seguridad en el exterior del Washington Hilton después de que se produjeran disparos durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca del sábado por la noche.

El tiroteo de la cena de corresponsales de la Casa Blanca desata especulaciones en internet
Mineros trabajan en un yacimiento ilegal de oro dentro de la base militar del Batallón de Fusileros 31 en Caucasia, Colombia.

La Mandinga, la mina de oro del Clan del Golfo que opera en una base militar colombiana