Monclova recibe a más de 2 mil atletas en Olimpiada Escolar 2026

MONCLOVA, COAH.- Monclova se convirtió nuevamente en sede de importantes competencias deportivas al arrancar la etapa estatal de la Olimpiada Escolar del Deporte de la Educación Básica 2026, donde participan cerca de 2 mil estudiantes de todo Coahuila. Desde días previos comenzaron a arribar las delegaciones, en un encuentro que ha reunido a competidores de nivel Preparatoria, Primaria y Secundaria en distintas jornadas, lo que ha permitido mantener actividad constante en la ciudad y fortalecer su vocación como destino de torneos deportivos.

El alcalde Carlos Villarreal señaló que este tipo de eventos forman parte de una estrategia conjunta con la Secretaría de Educación y el Instituto Estatal del Deporte, para impulsar el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes a través del deporte.

Indicó que más allá de la competencia, estas actividades representan una oportunidad para fomentar hábitos saludables, disciplina y hasta el alto rendimiento, abriendo la puerta a becas y al desarrollo profesional de los atletas. Además, destacó que la realización de estos torneos también genera beneficios económicos para la ciudad, al estimarse una derrama de entre 4 y 5 millones de pesos durante esta semana, derivado de la llegada de visitantes y participantes que se hospedan en Monclova. La inauguración se llevó a cabo en el Auditorio Hermanos Rangel, donde se congregaron atletas, entrenadores, docentes y familias. En el evento se realizó el desfile de las distintas regiones del Estado, así como los honores a la bandera y el mensaje de las autoridades.

Las competencias se desarrollan en disciplinas como futbol, basquetbol, basquetbol 3x3, beisbol 5, handball, atletismo, ajedrez y futbol 5x5, y los ganadores avanzarán a la etapa nacional en próximas semanas. En paralelo, el Edil informó que se mantienen inversiones importantes en infraestructura deportiva, incluyendo la modernización del Auditorio Hermanos Rangel y nuevos espacios en distintos puntos de la ciudad, con recursos municipales y estatales que superan los 50 millones de pesos. Con estas acciones, se busca no solo fortalecer el deporte, sino también consolidar a Monclova como sede de eventos que impulsen el desarrollo social y económico de la región.

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