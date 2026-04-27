Premian a contribuyentes cumplidos con sorteo de 2 casas, 15 vehículos y 40 premios de 50 mil pesos en Coahuila

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Coahuila
/ 27 abril 2026
    Premian a contribuyentes cumplidos con sorteo de 2 casas, 15 vehículos y 40 premios de 50 mil pesos en Coahuila
    Gobierno estatal reconoce a contribuyentes con rifa de premios en todo Coahuila. CORTESÍA

Más de 450 mil personas participaron en incentivo estatal

En el marco del sorteo “Coahuila Pa’ delante 2026”, el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Finanzas y la Administración Fiscal General, premió a quienes realizaron en tiempo y forma el pago de su control vehicular, destacando la respuesta ciudadana como un pilar para el desarrollo estatal.

El titular de la dependencia, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, subrayó que el cumplimiento de esta obligación permite generar recursos propios que se traducen en obras, programas y acciones con impacto directo en todas las regiones.

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Señaló además que el gobernador Manolo Jiménez Salinas reconoció la responsabilidad de la ciudadanía, al considerar que esta participación fortalece la capacidad del Estado para mejorar la calidad de vida de la población.

ALTA PARTICIPACIÓN Y MODERNIZACIÓN

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2026, más de 450 mil contribuyentes realizaron su pago, de los cuales cerca del 50 por ciento utilizó plataformas digitales, reflejando avances en accesibilidad y modernización de servicios.

El cumplimiento no solo brinda certeza jurídica sobre la propiedad vehicular, sino que también permite reforzar infraestructura, seguridad y servicios públicos.

PREMIOS Y ALCANCE ESTATAL

Como incentivo, se llevó a cabo la rifa de 57 premios con un valor superior a los 11.6 millones de pesos, que incluyó 2 casas, 15 vehículos modelo reciente y 40 premios en efectivo distribuidos entre las distintas regiones.

Las viviendas fueron otorgadas a Claudia Lizeth Calderón Padilla, en Saltillo, y a Gerardo Leiva Moreno, en Torreón.

$!José Antonio Gutiérrez Rodríguez, agradeció a los coahuilenses por cumplir con el pago de derechos vehiculares.
José Antonio Gutiérrez Rodríguez, agradeció a los coahuilenses por cumplir con el pago de derechos vehiculares. CORTESÍA

REGIÓN NORTE

Los ganadores de tres vehículos fueron: Mario Alberto Ramírez Marín; Sergio Martínez Santiago y Edgar Eduardo González Sanmiguel.

Los premios de 50 mil pesos fueron para: Guadalupe Norberto Sánchez Villarreal; Ana Luz Vázquez Rubalcaba; Jesús de los Santos Galván; Víctor Manuel González Centeno; Isela González Puente; Eulogio Aguirre Orta; Saúl López Ibarra y María del Carmen Consuelo Castelazo y de los Ángeles

REGIÓN CARBONÍFERA

Los ganadores de los tres vehículos son: Conrado Salazar López; José Isabel Oyervides Maldonado y María Luisa Cervantes Martínez

Los ganadores de 50 mil pesos son: José Escobedo Martínez; Marco Antonio Hernández Rodríguez; Brenda Valeria Rivera Ortiz; Juanita Garza Garza; Juan Pedro López Sandoval; Ricardo Enrique López Hernández; Hugo Ramos García y Elvia Garza Fernández.

REGIÓN CENTRO-DESIERTO

Los ganadores de los tres vehículos son: Rafael Guadalupe de la Rosa Ochoa; Félix López Galindo y Enrique Yáñez Uribe.

$!Premios con valor superior a los 11 millones fueron sorteados entre más de 450 coahuilenses que pagaron sus derechos vehiculares en los 3 primeros meses del año.
Premios con valor superior a los 11 millones fueron sorteados entre más de 450 coahuilenses que pagaron sus derechos vehiculares en los 3 primeros meses del año. CORTESÍA

Y resultaron afortunados con 50 mil pesos son: César Alejandro Martínez Velasco; Catarino Rodríguez Godina; Roberto Carlos Delgadillo Riquejo; Ricardo Gómez Lomelí; Genaro Humberto Rodríguez Lara; Cristóbal Solís Esquivel; María Delia Monsiváis Saavedra; Ana Elena del Valle González.

REGIÓN SURESTE

Los ganadores de tres vehículos son María Estela Ramos Dávila; Ana Cecilia Castillón Ramos y Gustavo Adolfo Montes Sánchez.

Y los premiados con 50 mil pesos: Enrique José Garza Melo; Marcelino Hernández Llamas; Francisco Guadalupe Hernández de la Cruz; Dante Isaí Carrillo Garza; Irma Lidia Cabrieles Arenas; José Lino Luna Enríquez; Felipe Ramírez Esquivel y Pedro Manuel Juárez Crescencio.

REGIÓN LAGUNA

Ganadores de vehículos: José de Jesús López Mendoza; Silvia Almendra González Oviedo y Jorge Armando Ávila Torres

Con un premio de 50 mil pesos son: Elizabeth Ortiz Niño; Luis Daniel Sosa Ortega; Nathalie López Mora; Nadia Estela González Vázquez; Marisa Angélica Moreno Santiesteban; Pedro Velázquez Díaz; Patricia Josefina Gallegos Rodríguez y Maximino Trejo Reyes.

La entrega de premios se realizará durante el mes de mayo.

Finalmente, las autoridades estatales reiteraron su agradecimiento a la ciudadanía por su confianza y responsabilidad, destacando que, gracias a las y los contribuyentes cumplidos, Coahuila avanza con rumbo y resultados.

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