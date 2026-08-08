Monclova refuerza servicios públicos con más de 2 mil acciones en una semana

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    Monclova refuerza servicios públicos con más de 2 mil acciones en una semana
    El alcalde Carlos Villarreal destacó que el mantenimiento de Monclova es una tarea permanente y aseguró que las cuadrillas continuarán trabajando colonia por colonia para atender las necesidades de la ciudadanía. CORTESÍA

Más de 630 baches fueron reparados y se recolectaron mil 400 toneladas de residuos durante la semana del 31 de julio al 6 de agosto

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Monclova intensificó durante la última semana las labores de mantenimiento y atención de servicios públicos en distintos sectores de la ciudad, con un balance de más de 2 mil acciones realizadas entre el 31 de julio y el 6 de agosto.

Las cuadrillas municipales concentraron sus trabajos en rubros como bacheo, pavimentación, alumbrado público, limpieza urbana y rehabilitación de espacios públicos, con el propósito de atender de manera directa las necesidades reportadas por habitantes de las colonias.

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Entre las principales acciones destacó la reparación de 630 baches, además de la atención de 90 roturas en coordinación con el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS). A estas labores se sumaron trabajos de pavimentación en diferentes puntos de Monclova para mejorar las condiciones de las vialidades.

En materia de alumbrado público, el Municipio dio respuesta a 84 solicitudes ciudadanas, mientras que 11 plazas y campos deportivos fueron rehabilitados. También se pusieron nuevamente en funcionamiento 12 circuitos de alumbrado ubicados en vialidades y sectores considerados prioritarios.

La limpieza urbana también formó parte de las acciones realizadas durante la semana. En la Zona Centro se llevó a cabo una jornada de descacharrización que permitió retirar más de 1.5 toneladas de cacharros, contribuyendo a mejorar la imagen urbana y reducir la acumulación de residuos en la vía pública.

A través de los sistemas de boteo y contenedores, las autoridades municipales reportaron además la recolección de mil 400 toneladas de residuos sólidos urbanos, como parte de las labores permanentes para mantener limpia la ciudad.

El alcalde Carlos Villarreal señaló que la atención de los servicios públicos requiere un trabajo constante y presencia permanente en las colonias, debido a que las necesidades de infraestructura y mantenimiento se presentan de manera cotidiana.

El edil afirmó que las cuadrillas municipales mantienen recorridos constantes para responder a los reportes ciudadanos y reconoció que, aunque todavía existen necesidades por atender, se mantiene una estrategia de trabajo sector por sector.

En este esfuerzo, el Gobierno Municipal destacó la coordinación con la administración estatal encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como la participación de la ciudadanía para identificar las áreas que requieren atención.

Las autoridades municipales señalaron que la intención es mantener una intervención permanente en calles, espacios públicos y servicios básicos, con acciones enfocadas en mejorar la movilidad, iluminación, limpieza y condiciones generales de las colonias.

Con este esquema de trabajo, el Ayuntamiento busca avanzar en el mantenimiento urbano y responder de manera directa a las demandas de las familias monclovenses, bajo una estrategia que plantea atender las necesidades de la ciudad de manera continua y cercana.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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