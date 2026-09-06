Monclova: reportan obras por más de 10 mdp en agua, drenaje, pavimentación y espacios públicos

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Monclova reportó una inversión superior a 10 millones de pesos en obras de agua potable, drenaje, pavimentación y espacios públicos que fueron iniciadas, entregadas o supervisadas durante la última semana en distintos sectores de la ciudad. Entre los trabajos que comenzaron se encuentran la rehabilitación de la red de agua de la calle 16, en la colonia Otilio Montaño, y la construcción de la red de drenaje de la calle Altamirano, en la Zona Centro, de acuerdo con información difundida por el Municipio.

Durante la semana también se entregó la rehabilitación de la plaza de la colonia San Salvador, además de trabajos de pavimentación en las calles 46, en la colonia 21 de Marzo; Alamillos; Luis Donaldo Colosio, y Alberto Stone, esta última en la colonia Los Reyes. El alcalde Carlos Villarreal Pérez supervisó además la rehabilitación de la red de drenaje de la calle Álamo, en la colonia Héroes del 47, así como los trabajos en la línea de agua de la calle Eulalio Gutiérrez, en la colonia San Francisco.

Según el Gobierno Municipal, las distintas intervenciones representan en conjunto una inversión superior a los 10 millones de pesos y se realizan en coordinación con el Gobierno de Coahuila.

“Estamos avanzando con obras que atienden necesidades muy concretas de nuestra ciudad. La coordinación y el respaldo de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas nos permiten sumar esfuerzos y recursos para llevar más obras a las colonias y mejorar calles, servicios y espacios públicos”, declaró Villarreal Pérez.

El alcalde agregó que continuarán la supervisión de los proyectos y los trabajos de infraestructura en diferentes colonias del municipio.