Monclova: reportan obras por más de 10 mdp en agua, drenaje, pavimentación y espacios públicos

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    Monclova: reportan obras por más de 10 mdp en agua, drenaje, pavimentación y espacios públicos
    El paquete de obras reportado por el Municipio incluye intervenciones en espacios públicos, además de trabajos de agua, drenaje y pavimentación en distintas colonias de Monclova. CORTESÍA

El Municipio informó que durante la última semana inició, entregó y supervisó trabajos en colonias como Otilio Montaño, San Salvador, Héroes del 47, San Francisco y Los Reyes

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Monclova reportó una inversión superior a 10 millones de pesos en obras de agua potable, drenaje, pavimentación y espacios públicos que fueron iniciadas, entregadas o supervisadas durante la última semana en distintos sectores de la ciudad.

Entre los trabajos que comenzaron se encuentran la rehabilitación de la red de agua de la calle 16, en la colonia Otilio Montaño, y la construcción de la red de drenaje de la calle Altamirano, en la Zona Centro, de acuerdo con información difundida por el Municipio.

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Durante la semana también se entregó la rehabilitación de la plaza de la colonia San Salvador, además de trabajos de pavimentación en las calles 46, en la colonia 21 de Marzo; Alamillos; Luis Donaldo Colosio, y Alberto Stone, esta última en la colonia Los Reyes.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez supervisó además la rehabilitación de la red de drenaje de la calle Álamo, en la colonia Héroes del 47, así como los trabajos en la línea de agua de la calle Eulalio Gutiérrez, en la colonia San Francisco.

$!Habitantes utilizaron uno de los espacios públicos intervenidos dentro de las acciones de infraestructura municipal.
Habitantes utilizaron uno de los espacios públicos intervenidos dentro de las acciones de infraestructura municipal. CORTESÍA

Según el Gobierno Municipal, las distintas intervenciones representan en conjunto una inversión superior a los 10 millones de pesos y se realizan en coordinación con el Gobierno de Coahuila.

$!Trabajadores realizaban labores relacionadas con infraestructura hidráulica en uno de los sectores incluidos en las obras reportadas por el Municipio.
Trabajadores realizaban labores relacionadas con infraestructura hidráulica en uno de los sectores incluidos en las obras reportadas por el Municipio. CORTESÍA

“Estamos avanzando con obras que atienden necesidades muy concretas de nuestra ciudad. La coordinación y el respaldo de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas nos permiten sumar esfuerzos y recursos para llevar más obras a las colonias y mejorar calles, servicios y espacios públicos”, declaró Villarreal Pérez.

$!Carlos Villarreal supervisó trabajos incluidos entre las obras de infraestructura reportadas esta semana.
Carlos Villarreal supervisó trabajos incluidos entre las obras de infraestructura reportadas esta semana. CORTESÍA

El alcalde agregó que continuarán la supervisión de los proyectos y los trabajos de infraestructura en diferentes colonias del municipio.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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