Monclova retoma campaña contra la explotación infantil en cruceros; usos y costumbres no la justifican
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Pronnif reconoce una problemática compleja ligada a movilidad, pobreza y explotación
MONCLOVA, COAH.- La consigna “no den dinero a niños en cruceros” no es un llamado a la indiferencia, sino una advertencia frente a una problemática social profunda: la explotación infantil ligada a redes que utilizan a menores para obtener ingresos en la vía pública.
En Monclova, la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF) retomó en plena temporada navideña esta postura ante el incremento de niñas y niños malabaristas en cruceros del primer cuadro de la ciudad y en bulevares de alta circulación.
TE PUEDE INTERESAR: La vanidad hizo caer a ‘El Limones’ en La Laguna: presumía Ferraris y Lamborghinis en sus redes
Martha Herrera, titular de la PRONNIF en Monclova, explicó que la presencia constante de menores realizando malabares o pidiendo dinero en vialidades como Carranza, frente a la Presidencia Municipal, así como en los bulevares Pape, Madero y Juárez, expone a los niños a riesgos viales y a jornadas impropias para su edad.
Subrayó que darles dinero refuerza esta práctica y dificulta su erradicación.
La funcionaria reconoció que el acercamiento con estas familias resulta complejo, ya que muchas no cuentan con un domicilio fijo y suelen desplazarse al detectar la presencia de autoridades.
En su mayoría, provienen de comunidades indígenas de estados como Chiapas y Oaxaca, y llegan de forma temporal atraídas por el mayor flujo económico de diciembre.
Aunque algunas de estas prácticas se justifican bajo el argumento de usos y costumbres, Herrera fue enfática: ninguna tradición puede estar por encima del derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida segura y libre de explotación.
TE PUEDE INTERESAR: Caravana de 3 mil paisanos evita Coahuila por limitaciones en la garita de Allende
En Coahuila, recordó, el trabajo infantil en la vía pública no es aceptable cuando pone en riesgo la integridad de los menores.
HAY VARIOS ANTECEDENTES
Esta postura no es nueva. En Saltillo, la Unidad de Integración Familiar (UNIF) de la Comisaría de Seguridad Pública ha reiterado en distintas ocasiones que no dar dinero es la única forma efectiva de desalentar la presencia de menores en cruceros.
En ciudades como León, Guanajuato, la Procuraduría Auxiliar de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PAPNNA) ha documentado que algunos menores llegan a obtener hasta mil pesos diarios, recursos que no siempre permanecen en manos de los niños y que alimentan ciclos de explotación.
Autoridades coinciden en que la participación ciudadana es clave. No dar dinero, reportar los casos y permitir la intervención de instancias especializadas es una forma de proteger a la infancia y evitar que la compasión momentánea sostenga una práctica que vulnera derechos fundamentales.