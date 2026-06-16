Monclova reúne a la industria de la radio y televisión de Coahuila; destaca Carlos Villarreal alianza con medios

MONCLOVA, COAH.- Por primera vez, la ciudad de Monclova fue sede de una Asamblea Ordinaria de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) Delegación Coahuila, encuentro que reunió a concesionarios, directivos y representantes de medios de comunicación de distintas regiones del estado para analizar temas relacionados con el fortalecimiento de la comunicación institucional y el desarrollo de las comunidades.

Durante la sesión correspondiente al mes de junio, el alcalde Carlos Villarreal participó junto con integrantes del consejo directivo de la CIRT, encabezados por su presidente estatal, David Aguillón Rosales. El encuentro se llevó a cabo gracias a las gestiones realizadas por Rolando González, vicepresidente del organismo, quien promovió la realización de esta reunión estatal en la capital de la Región Centro.

En el marco de la asamblea, los participantes coincidieron en la necesidad de mantener una relación cercana entre los medios de comunicación, la ciudadanía y las instituciones públicas, al considerar que la información oportuna y el diálogo permanente son elementos fundamentales para fortalecer la participación social y contribuir al desarrollo de las ciudades.