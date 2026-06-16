Monclova reúne a la industria de la radio y televisión de Coahuila; destaca Carlos Villarreal alianza con medios

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    Monclova reúne a la industria de la radio y televisión de Coahuila; destaca Carlos Villarreal alianza con medios
    Carlos Villarreal participó en la Asamblea Ordinaria de la CIRT Coahuila, celebrada por primera vez en Monclova con la presencia de representantes de medios de comunicación de todo el estado. CORTESÍA

Monclova fue anfitriona de la Asamblea Ordinaria de la CIRT Coahuila, donde autoridades y representantes de medios destacaron la importancia de fortalecer la comunicación y la participación ciudadana

MONCLOVA, COAH.- Por primera vez, la ciudad de Monclova fue sede de una Asamblea Ordinaria de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) Delegación Coahuila, encuentro que reunió a concesionarios, directivos y representantes de medios de comunicación de distintas regiones del estado para analizar temas relacionados con el fortalecimiento de la comunicación institucional y el desarrollo de las comunidades.

Durante la sesión correspondiente al mes de junio, el alcalde Carlos Villarreal participó junto con integrantes del consejo directivo de la CIRT, encabezados por su presidente estatal, David Aguillón Rosales. El encuentro se llevó a cabo gracias a las gestiones realizadas por Rolando González, vicepresidente del organismo, quien promovió la realización de esta reunión estatal en la capital de la Región Centro.

En el marco de la asamblea, los participantes coincidieron en la necesidad de mantener una relación cercana entre los medios de comunicación, la ciudadanía y las instituciones públicas, al considerar que la información oportuna y el diálogo permanente son elementos fundamentales para fortalecer la participación social y contribuir al desarrollo de las ciudades.

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Carlos Villarreal destacó el papel que desempeñan la radio y la televisión como canales de comunicación que permiten mantener informada a la población, además de generar puentes entre las autoridades y la sociedad. Señaló que el trabajo realizado por los medios de comunicación resulta esencial para impulsar una ciudadanía más participativa y mejor informada.

El presidente municipal también agradeció que Monclova haya sido elegida como sede de este encuentro estatal, al considerar que este tipo de eventos fortalecen los vínculos entre distintos sectores y contribuyen a proyectar a la ciudad como un punto estratégico para la realización de actividades de alcance regional.

Asimismo, subrayó que la coordinación entre el Gobierno Municipal y la administración estatal encabezada por Manolo Jiménez Salinas ha permitido consolidar a Monclova como una ciudad con condiciones favorables para la atracción de encuentros empresariales, institucionales y de representación social, que impulsan el desarrollo económico y fortalecen la imagen de la Región Centro.

En la reunión participaron integrantes de la industria de la radio y la televisión de diversas regiones de Coahuila, quienes abordaron temas relacionados con el fortalecimiento del sector y su contribución a la vida pública del estado.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su disposición de mantener el trabajo conjunto con organismos empresariales, medios de comunicación y sociedad civil, con el objetivo de fortalecer la comunicación institucional, promover la participación ciudadana y generar acciones que contribuyan al crecimiento de Monclova y de toda la Región Centro.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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