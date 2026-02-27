Monclova se consolida como epicentro del turismo deportivo en la Región Centro

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 27 febrero 2026
    Monclova se consolida como epicentro del turismo deportivo en la Región Centro
    Monclova recibirá equipos de distintas regiones de Coahuila en el Torneo Estatal de Futbol este fin de semana. CORTESÍA

La ciudad albergará este fin de semana torneos estatales de futbol y encuentros escolares multidisciplinarios con participación de equipos de todo Coahuila

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal Pérez continúa posicionando a la ciudad como un punto estratégico para el turismo deportivo, al atraer competencias que generan derrama económica, fortalecen la convivencia familiar y proyectan a la Región Centro a nivel estatal y nacional.

Durante el sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, Monclova será sede de dos importantes encuentros deportivos que reunirán a cientos de participantes y visitantes, confirmando su capacidad organizativa e infraestructura.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila se mantiene bajo un blindaje total de máxima vigilancia: Secretario de Gobierno

Por un lado, se celebrará el Torneo Estatal de Futbol en las categorías Sub-7, Sub-9 y Sub-18, organizado por la Asociación Estatal de Futbol de Coahuila, con la participación de equipos provenientes de Frontera, Saltillo, Torreón, Palau, Acuña y Piedras Negras.

De manera paralela, el Colegio México Americano desarrollará su torneo deportivo, que integrará competencias de basquetbol, voleibol, futbol y atletismo, con la presencia de instituciones como Colegio María Montessori, Maxion, Colegio Guadalupe Victoria, Colegio La Salle, María Montessori Sabinas y Pan American School, entre otras.

Desde 2025 y a lo largo de 2026, Monclova ha albergado torneos en diversas disciplinas, consolidando su infraestructura deportiva y fortaleciendo su vocación como destino competitivo en el norte del país.

$!Autoridades municipales impulsan el turismo deportivo como motor de desarrollo económico y social en la Región Centro.
Autoridades municipales impulsan el turismo deportivo como motor de desarrollo económico y social en la Región Centro. CORTESÍA

El Alcalde destacó que estos resultados son producto del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y las asociaciones deportivas. “Seguiremos promoviendo eventos que proyecten a la Región Centro, generen oportunidades para nuestros jóvenes y fortalezcan la economía loca”, afirmó.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de continuar trabajando en equipo con autoridades estatales, instituciones educativas y organismos deportivos para consolidar a Monclova como una ciudad preparada para albergar eventos de gran escala.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportes
Futbol
Turismo

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

AHMSA: El futuro se ha tornado sombrío en extremo
El presidente estadounidense aseguró tras emitir la orden que no volverán a hacer negocios con la empresa.

Ordena Trump a las agencias federales dejar de usar IA de Anthropic ‘inmediatamente’
Esta fotografía de archivo del viernes 20 de marzo de 2009 muestra reconstrucciones de un hombre neandertal, a la izquierda, y una mujer en el museo neandertal de Mettmann, Alemania.

Nuevo estudio revela que el emparejamiento entre neandertales y mujeres humanas podría haber sido más frecuente
Se hace camino al andar

Se hace camino al andar
Para construir el país que queremos es necesario apostar por las familias e invertir en ellas, aseguró Fernando Milanés, presidente del Congreso Internacional de las Familias (CIFAM), en Monterrey.

Apostar por las familias es clave para el México que queremos: CIFAM Monterrey
El Alcalde planteó que las capitales enfrentan retos como crecimiento urbano, servicios, movilidad y sostenibilidad.

Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, asume presidencia de la Asociación de Ciudades Capitales de México
Domingo Hernández (Izq.), titular de la Oficina Enlace de la Secretaría de Educación Pública en Coahuila, alertó sobre el aumento de denuncias por certificados apócrifos y la oferta de carreras universitarias sin validez oficial en los primeros dos meses del 2026.

Coahuila: SEP acumula 55 quejas por certificados apócrifos y escuelas sin validez oficial en 2026
FILE - The Instagram logo is seen on a cell phone in Boston, Oct. 14, 2022. (AP Photo/Michael Dwyer, File)

Avisará Instagram a los padres si los adolescentes buscan ‘repetidamente’ información sobre suicidio