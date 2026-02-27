Monclova se consolida como epicentro del turismo deportivo en la Región Centro
La ciudad albergará este fin de semana torneos estatales de futbol y encuentros escolares multidisciplinarios con participación de equipos de todo Coahuila
MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal Pérez continúa posicionando a la ciudad como un punto estratégico para el turismo deportivo, al atraer competencias que generan derrama económica, fortalecen la convivencia familiar y proyectan a la Región Centro a nivel estatal y nacional.
Durante el sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, Monclova será sede de dos importantes encuentros deportivos que reunirán a cientos de participantes y visitantes, confirmando su capacidad organizativa e infraestructura.
Por un lado, se celebrará el Torneo Estatal de Futbol en las categorías Sub-7, Sub-9 y Sub-18, organizado por la Asociación Estatal de Futbol de Coahuila, con la participación de equipos provenientes de Frontera, Saltillo, Torreón, Palau, Acuña y Piedras Negras.
De manera paralela, el Colegio México Americano desarrollará su torneo deportivo, que integrará competencias de basquetbol, voleibol, futbol y atletismo, con la presencia de instituciones como Colegio María Montessori, Maxion, Colegio Guadalupe Victoria, Colegio La Salle, María Montessori Sabinas y Pan American School, entre otras.
Desde 2025 y a lo largo de 2026, Monclova ha albergado torneos en diversas disciplinas, consolidando su infraestructura deportiva y fortaleciendo su vocación como destino competitivo en el norte del país.
El Alcalde destacó que estos resultados son producto del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y las asociaciones deportivas. “Seguiremos promoviendo eventos que proyecten a la Región Centro, generen oportunidades para nuestros jóvenes y fortalezcan la economía loca”, afirmó.
El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de continuar trabajando en equipo con autoridades estatales, instituciones educativas y organismos deportivos para consolidar a Monclova como una ciudad preparada para albergar eventos de gran escala.