Se refuerza la seguridad con la llegada del delegado de la FGE en la Región Centro Desierto

Monclova
/ 27 febrero 2026
    El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, se reunió con el nuevo delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro Desierto, Everardo Laza Chapa, para fortalecer la coordinación en materia de seguridad. LIDIET MEXICANO

Autoridades estatales y municipales reiteraron que el trabajo conjunto, dentro del Modelo Coahuila de Seguridad, busca garantizar la paz y la tranquilidad de las familias en Monclova y la Región Centro Desierto

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, sostuvo una reunión de trabajo con el nuevo delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro Desierto, Everardo Laza Chapa, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y consolidar las estrategias de seguridad en el municipio y la región.

El encuentro se realizó como parte de las acciones que se mantienen dentro del Modelo Coahuila de Seguridad, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el cual promueve la colaboración entre corporaciones estatales, municipales y autoridades de procuración de justicia para garantizar la paz y la tranquilidad de la población.

De acuerdo con lo informado, este trabajo coordinado también se mantiene en conjunto con el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, con el propósito de fortalecer las acciones de prevención del delito, vigilancia y atención a la ciudadanía en Monclova y en toda la Región Centro Desierto.

En la reunión participaron además el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles, y el comandante Luis Ángel Estrada, de la Policía Estatal.

Las autoridades reiteraron que la coordinación entre dependencias es fundamental para mantener condiciones de seguridad, estabilidad y tranquilidad para las familias de Monclova y de la Región Centro Desierto.

