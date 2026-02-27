Coahuila se mantiene bajo un blindaje total de máxima vigilancia: Secretario de Gobierno

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 27 febrero 2026
    Coahuila se mantiene bajo un blindaje total de máxima vigilancia: Secretario de Gobierno
    Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno, afirmó que en Coahuila no se suspendieron clases ni actividades, y destacó el reforzamiento de la vigilancia en coordinación con fuerzas federales. SANDRA GÓMEZ

Coahuila refuerza vigilancia y operativos coordinados con fuerzas federales para prevenir riesgos y mantener la seguridad en el estado

TORREÓN, COAH.- Luego de los enfrentamientos entre fuerzas federales y grupos de la delincuencia organizada en el occidente del país, por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez, Coahuila se mantiene bajo un blindaje total y en máxima vigilancia, con un despliegue completo de sus corporaciones de seguridad.

Se ha intensificado la coordinación entre autoridades estatales y federales, priorizando acciones preventivas para garantizar la tranquilidad de las familias en todas las regiones.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: SEP acumula 55 quejas por certificados apócrifos y escuelas sin validez oficial en 2026

El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, afirmó que lo que ocurre en otras partes del país no sucede en Coahuila. “Aquí no suspendimos clases ni las actividades cotidianas; todo siguió funcionando bien, aunque siempre hay que mantener la guardia en alto”, señaló.

De esta manera, el estado mantiene su capacidad para brindar seguridad a la población y fortalecer el bienestar social, con lo que el Gobierno estatal reafirma su compromiso de proteger a la ciudadanía y actuar con firmeza ante cualquier amenaza.

Añadió que los operativos de vigilancia en las entradas y salidas de Coahuila no solo continúan, sino que se han reforzado durante esta semana en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Fiscalía General de la República.

Como parte de estas acciones, se han instalado puntos de revisión estratégicos y se realizan patrullajes permanentes, lo que contribuye a disuadir posibles incidentes y preservar el orden en el territorio estatal.

Asimismo, indicó que, al igual que en La Laguna y la Región Sureste, en el norte del estado, particularmente en los municipios de Hidalgo y Juárez, se mantienen operativos conjuntos con fuerzas federales, que incluyen vigilancia aérea mediante helicópteros.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Amor a la Patria

Amor a la Patria
true

La Ciudad de los Pulmones Oxidados
true

POLITICÓN: Morena Coahuila, ¿traicionados por su propia reforma? Competir no les garantizará una curul
Saltillo: ‘Era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; esto es lo que se sabe de la agresión

Saltillo: ‘Era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; esto es lo que se sabe de la agresión
Autoridades de Estados Unidos ofrecen recompensa por René y Alfonso Arzate-García, identificados como presuntos operadores del Cártel de Sinaloa en Tijuana

EU ofrece 10 millones de dólares por los hermanos Arzate-García, del líderes del Cártel de Sinaloa en Tijuana
El representativo de Raptors de Monterrey venció 21-14 a Jaguars Élite de Jacksonville en la final.

Estefanía Sena, de Saltillo, se corona campeona en Mundial U-13 de Flag Football en Orlando
Mercedes y otras grandes multinacionales, en particular los fabricantes de automóviles europeos, han estado defendiéndose de una oleada de cambios en el orden económico global, impulsada principalmente por el presidente chino Xi Jinping y el presidente Donald Trump.

El líder de Alemania lanza una contundente advertencia a China sobre el comercio
El estado de ánimo nacional oscila entre la ansiedad, la resignación y la anticipación mientras el presidente Donald Trump considera si atacar o no a Irán.

Así se siente Israel ante otra posible guerra con Irán