Coahuila se mantiene bajo un blindaje total de máxima vigilancia: Secretario de Gobierno

TORREÓN, COAH.- Luego de los enfrentamientos entre fuerzas federales y grupos de la delincuencia organizada en el occidente del país, por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez, Coahuila se mantiene bajo un blindaje total y en máxima vigilancia, con un despliegue completo de sus corporaciones de seguridad.

Se ha intensificado la coordinación entre autoridades estatales y federales, priorizando acciones preventivas para garantizar la tranquilidad de las familias en todas las regiones.

El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, afirmó que lo que ocurre en otras partes del país no sucede en Coahuila. “Aquí no suspendimos clases ni las actividades cotidianas; todo siguió funcionando bien, aunque siempre hay que mantener la guardia en alto”, señaló.

De esta manera, el estado mantiene su capacidad para brindar seguridad a la población y fortalecer el bienestar social, con lo que el Gobierno estatal reafirma su compromiso de proteger a la ciudadanía y actuar con firmeza ante cualquier amenaza.

Añadió que los operativos de vigilancia en las entradas y salidas de Coahuila no solo continúan, sino que se han reforzado durante esta semana en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Fiscalía General de la República.

Como parte de estas acciones, se han instalado puntos de revisión estratégicos y se realizan patrullajes permanentes, lo que contribuye a disuadir posibles incidentes y preservar el orden en el territorio estatal.

Asimismo, indicó que, al igual que en La Laguna y la Región Sureste, en el norte del estado, particularmente en los municipios de Hidalgo y Juárez, se mantienen operativos conjuntos con fuerzas federales, que incluyen vigilancia aérea mediante helicópteros.