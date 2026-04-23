Monclova se convierte en el epicentro del deporte estudiantil: Inauguran Juegos CONADEMS 2026

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Monclova
/ 23 abril 2026
    Monclova se convierte en el epicentro del deporte estudiantil: Inauguran Juegos CONADEMS 2026
    Autoridades municipales y estatales destacaron la importancia del deporte en la formación de la juventud coahuilense. CORTESÍA

Más de mil participantes, entre estudiantes y entrenadores, se reúnen en Monclova para los Juegos CONADEMS, que promueven el deporte como herramienta de desarrollo integral juvenil

MONCLOVA, COAH.- En un esfuerzo por consolidar el desarrollo integral de la juventud coahuilense, el alcalde Carlos Villarreal encabezó este jueves la inauguración de los Juegos del Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior (CONADEMS). El evento, que tiene como sede la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, reúne a una comunidad deportiva de más de mil personas entre atletas y técnicos.

La competencia, que se desarrolla durante los días 23 y 24 de abril, cuenta con la participación de más de 800 estudiantes de nivel medio superior provenientes de diversas regiones del estado, así como 200 entrenadores que guían a las distintas delegaciones. Entre las disciplinas destacan voleibol, basquetbol, fútbol y atletismo, entre otras.

$!Más de 800 estudiantes de nivel medio superior compiten en distintas disciplinas durante los Juegos CONADEMS en Monclova.
Más de 800 estudiantes de nivel medio superior compiten en distintas disciplinas durante los Juegos CONADEMS en Monclova. CORTESÍA
https://vanguardia.com.mx/coahuila/alerta-en-coahuila-por-caso-de-gusano-barrenador-en-concha-del-oro-zacatecas-DC20225035

El torneo no solo busca la victoria deportiva, sino también fortalecer valores fundamentales como la convivencia, el trabajo en equipo y la disciplina personal de las y los jóvenes participantes, quienes encuentran en el deporte una vía de crecimiento integral.

$!La Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha es sede de este encuentro que reúne a atletas y entrenadores de todo el estado.
La Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha es sede de este encuentro que reúne a atletas y entrenadores de todo el estado. CORTESÍA

ALIANZA POR LA JUVENTUD

La realización de este evento en Monclova es resultado de una estrategia coordinada entre el Gobierno Municipal y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. Esta sinergia busca impulsar el deporte como una herramienta clave para el desarrollo de las nuevas generaciones en la entidad.

“Aquí creemos en el deporte como una herramienta para crecer, aprender y construir un mejor futuro. En equipo con el gobernador Manolo Jiménez, seguimos generando oportunidades para que nuestra juventud se desarrolle en todos los sentidos”, destacó el alcalde Carlos Villarreal durante su mensaje de bienvenida.

$!Delegaciones de distintas regiones de Coahuila participan en una jornada que fomenta la sana competencia y la convivencia juvenil.
Delegaciones de distintas regiones de Coahuila participan en una jornada que fomenta la sana competencia y la convivencia juvenil. CORTESÍA

MONCLOVA, SEDE DE ALTO NIVEL

La elección de Monclova como sede responde a la constante inversión en infraestructura deportiva y al mantenimiento de espacios adecuados para el alto rendimiento. Con la organización de estos juegos, la ciudad refuerza su imagen como un municipio activo y competitivo, capaz de recibir eventos de gran escala; saludable, al promover estilos de vida alejados de conductas de riesgo; y coordinado, al demostrar eficacia en el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno.

$!Voleibol, fútbol, basquetbol y atletismo forman parte de las disciplinas que se disputan en esta justa deportiva.
Voleibol, fútbol, basquetbol y atletismo forman parte de las disciplinas que se disputan en esta justa deportiva. CORTESÍA

Con el inicio de las competencias, Monclova se proyecta no solo como un referente industrial, sino también como una ciudad que apuesta de manera decidida por el talento y el potencial de sus jóvenes.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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