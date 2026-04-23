Monclova se convierte en el epicentro del deporte estudiantil: Inauguran Juegos CONADEMS 2026

MONCLOVA, COAH.- En un esfuerzo por consolidar el desarrollo integral de la juventud coahuilense, el alcalde Carlos Villarreal encabezó este jueves la inauguración de los Juegos del Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior (CONADEMS). El evento, que tiene como sede la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, reúne a una comunidad deportiva de más de mil personas entre atletas y técnicos. La competencia, que se desarrolla durante los días 23 y 24 de abril, cuenta con la participación de más de 800 estudiantes de nivel medio superior provenientes de diversas regiones del estado, así como 200 entrenadores que guían a las distintas delegaciones. Entre las disciplinas destacan voleibol, basquetbol, fútbol y atletismo, entre otras.

El torneo no solo busca la victoria deportiva, sino también fortalecer valores fundamentales como la convivencia, el trabajo en equipo y la disciplina personal de las y los jóvenes participantes, quienes encuentran en el deporte una vía de crecimiento integral.

ALIANZA POR LA JUVENTUD La realización de este evento en Monclova es resultado de una estrategia coordinada entre el Gobierno Municipal y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. Esta sinergia busca impulsar el deporte como una herramienta clave para el desarrollo de las nuevas generaciones en la entidad. “Aquí creemos en el deporte como una herramienta para crecer, aprender y construir un mejor futuro. En equipo con el gobernador Manolo Jiménez, seguimos generando oportunidades para que nuestra juventud se desarrolle en todos los sentidos”, destacó el alcalde Carlos Villarreal durante su mensaje de bienvenida.

MONCLOVA, SEDE DE ALTO NIVEL La elección de Monclova como sede responde a la constante inversión en infraestructura deportiva y al mantenimiento de espacios adecuados para el alto rendimiento. Con la organización de estos juegos, la ciudad refuerza su imagen como un municipio activo y competitivo, capaz de recibir eventos de gran escala; saludable, al promover estilos de vida alejados de conductas de riesgo; y coordinado, al demostrar eficacia en el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno.

Con el inicio de las competencias, Monclova se proyecta no solo como un referente industrial, sino también como una ciudad que apuesta de manera decidida por el talento y el potencial de sus jóvenes.

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