Monclova se prepara para la gran Brigada de Registro Civil con servicios a bajo costo

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Monclova, en coordinación con la Secretaría de Gobierno del Estado y el programa Mejora Coahuila, anunció la realización de una nueva Brigada de Registro Civil, que se llevará a cabo los próximos 12 y 13 de noviembre en el Gimnasio Milo Martínez, con servicios a bajo costo y trámites gratuitos para las familias de la Región Centro.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que esta brigada representa una segunda etapa del programa que ya se realizó con éxito en el primer semestre del año en el sector oriente, y que en esta ocasión busca atender a quienes aún tienen pendientes sus registros o aclaraciones.

Los costos serán considerablemente reducidos: una aclaración que normalmente cuesta 712 pesos se ofrecerá en 50 pesos; un acta estatal bajará de 195 a 20 pesos, mientras que una foránea tendrá un costo de 40 pesos. Además, las inexistencias de registro y los registros de nacimiento dentro de los primeros 60 días serán completamente gratuitos.

“Queremos que la ciudadanía aproveche esta oportunidad. Son trámites que muchas veces se complican durante el cierre de año por los periodos vacacionales. Agradecemos el apoyo del Gobierno del Estado y de Mejora Coahuila por traer nuevamente esta brigada a nuestra ciudad”, expresó el edil.

La jornada contará con servicios como aclaraciones de actas, registros de nacimiento, expedición de copias certificadas y correcciones de datos personales, con descuentos significativos respecto a los costos regulares.

Catalina Labastida, directora del Registro Civil en Coahuila, destacó que gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la coordinación del licenciado Gabriel Elizondo, de Mejora Coahuila, se logró reducir los precios de los trámites para facilitar el acceso a toda la población.

La funcionaria resaltó la importancia de que las y los asistentes lleven toda su documentación completa, incluyendo el acta con error, identificación oficial y, en su caso, actas de los padres o de matrimonio, con el fin de agilizar los tiempos de atención.

El 12 de noviembre se atenderán principalmente aclaraciones, mientras que el 13 de noviembre se enfocará en expediciones de actas y en la resolución de trámites pendientes del día anterior.

“Queremos atender al mayor número posible de personas. Si la gente llega preparada, podemos aumentar la capacidad de servicio hasta 300 trámites por jornada”, detalló Catalina.

Finalmente, el alcalde Carlos Villarreal reiteró la invitación a toda la población de Monclova y la región a aprovechar esta brigada.

“Son programas que impactan directamente en la economía familiar y en la certeza legal de las personas. Queremos que nadie se quede sin la oportunidad de regularizar sus documentos y cerrar el año al día”, puntualizó.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes Esra Ibn Cavazos del Bosque, coordinadora de Mejora Coahuila en Monclova, y Carlos Treviño, delegado del Instituto Estatal de Defensoría Pública.