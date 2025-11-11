Bloquean madres retiro de techo en jardín de niños de Monclova; piden aclarar motivos técnicos

    Bloquean madres retiro de techo en jardín de niños de Monclova; piden aclarar motivos técnicos
    El retiro parcial de las láminas provocó ausencia de alumnos en el jardín de niños, debido al temor de los padres por posibles riesgos en el plantel. FOTO: GOOGLE MAPS

El techo fue colocado con recursos del programa ‘La Escuela es Nuestra’; las madres señalaron que la estructura había sido revisada y avalada por Protección Civil

MONCLOVA, COAH.– Madres de familia del Jardín de Niños Jesús Reyes Heroles, en la colonia Estancias de Santa Anna, en Monclova, bloquearon la mañana de este lunes la remoción del techo estructural del patio cívico del plantel, ordenada por el Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (ICIFED). Exigen que se presente un oficio que respalde la acción antes de permitir que continúen los trabajos.

Durante el intento de retiro, las madres solicitaron a los trabajadores que mostraran la autorización correspondiente. Según la representante Yazmín Arauza, el operario admitió no contar con documentación y detuvo la acción tras el aviso a una patrulla.

La techumbre fue colocada hace un año mediante el programa federal La Escuela es Nuestra, en un patio que permanecía descubierto desde hace seis años. Autoridades de Protección Civil la revisaron y avalaron, aunque nunca emitieron un dictamen por escrito que señalara su permanencia o remoción.

La situación generó ausentismo entre los alumnos; varias familias optaron por trasladar a sus hijos a otros planteles por temor a riesgos derivados de la remoción parcial de las láminas. Actualmente, la matrícula es de 20 niños, cifra que podría disminuir si persiste la incertidumbre.

Las madres atribuyen la acción a “problemas políticos” dentro del ámbito estatal, pese a que la inversión provino de recursos federales. Critican además que la supervisora de zona, Luz María, haya afirmado que todas las madres estaban de acuerdo, cuando el grupo asegura lo contrario.

Mientras esperan reunirse con la supervisora, cuyo encuentro fue pospuesto para el jueves, las madres mantienen un plantón para vigilar que no continúe la remoción. Exigen que, en lugar de retirar la techumbre, se realicen los ajustes necesarios para mantenerla en el plantel.

(Con información de medios locales)

