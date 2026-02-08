Monclova: Sindicato revisará denuncia contra Hervey Valenzuela
Ismael Leija señala que no hay claridad sobre el origen legal del procedimiento y que se analizará conforme a derecho
MONCLOVA, COAH.– El Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de AHMSA analizará con detalle la denuncia presentada en contra de Hervey Valenzuela antes de asumir una postura formal, informó su secretario general, Ismael Leija Escalante, al señalar que aún no existe certeza sobre el origen legal del procedimiento.
El dirigente sindical explicó que, hasta el momento, no se ha confirmado quién interpuso la denuncia, aunque el propio Valenzuela ha señalado públicamente que podría provenir de Altos Hornos de México. No obstante, subrayó que el sindicato no ha recibido notificación oficial que acredite a la empresa como denunciante.
Leija Escalante precisó que, en caso de comprobarse que la acción legal fue promovida por AHMSA, el sindicato revisará el caso conforme a derecho, dejando en claro que cada persona debe responder por sus actos.
Recordó además que Valenzuela ha mantenido en meses recientes una postura crítica hacia el síndico del concurso mercantil, el exdirectivo Alonso Ancira e incluso hacia la propia organización sindical.
Pese a ello, sostuvo que la prioridad del Sindicato Nacional Democrático sigue siendo la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, en especial el pago de liquidaciones conforme a lo establecido en el contrato colectivo de trabajo.
Indicó que se han sostenido reuniones con autoridades federales, quienes han expuesto diversos escenarios jurídicos, aunque aún sin resoluciones concretas.
El líder sindical reconoció que han recibido comunicaciones en las que Valenzuela desconoce al sindicato como representante legítimo de los obreros, pero afirmó que ello no modificará su compromiso con la base trabajadora.
La situación legal se presenta en medio de un escenario de incertidumbre para miles de trabajadores de AHMSA, quienes continúan a la espera de definiciones que permitan avanzar en el pago de adeudos y el cierre ordenado de su relación laboral con la empresa.