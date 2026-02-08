Monclova: Sindicato revisará denuncia contra Hervey Valenzuela

MONCLOVA, COAH.– El Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de AHMSA analizará con detalle la denuncia presentada en contra de Hervey Valenzuela antes de asumir una postura formal, informó su secretario general, Ismael Leija Escalante, al señalar que aún no existe certeza sobre el origen legal del procedimiento.

El dirigente sindical explicó que, hasta el momento, no se ha confirmado quién interpuso la denuncia, aunque el propio Valenzuela ha señalado públicamente que podría provenir de Altos Hornos de México. No obstante, subrayó que el sindicato no ha recibido notificación oficial que acredite a la empresa como denunciante.

TE PUEDE INTERESAR: Jóvenes escalan chimenea de AHMSA en Monclova y se viralizan en redes

Leija Escalante precisó que, en caso de comprobarse que la acción legal fue promovida por AHMSA, el sindicato revisará el caso conforme a derecho, dejando en claro que cada persona debe responder por sus actos.

Recordó además que Valenzuela ha mantenido en meses recientes una postura crítica hacia el síndico del concurso mercantil, el exdirectivo Alonso Ancira e incluso hacia la propia organización sindical.