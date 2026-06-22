Monclova tendrá tres nuevas preparatorias para ampliar la cobertura educativa

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    Monclova tendrá tres nuevas preparatorias para ampliar la cobertura educativa
    Autoridades municipales trabajan en la revisión de predios que podrían ser donados para la construcción de las escuelas, proceso que incluye la verificación de la certeza jurídica de cada terreno. LIDIET MEXICANO

Las escuelas, autorizadas por el Gobierno Federal, comenzarían a operar en agosto de 2027 y buscan evitar que jóvenes se queden sin un lugar para estudiar

MONCLOVA, COH.- Monclova contará con tres nuevas preparatorias como parte de un proyecto impulsado por el Gobierno Federal para ampliar la cobertura de educación media superior y garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de continuar sus estudios.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que la ciudad fue incluida en la primera etapa del programa nacional para la construcción de nuevos planteles, los cuales estarían iniciando operaciones en agosto de 2027.

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Explicó que actualmente las áreas de Sindicatura, Obras Públicas y Desarrollo Urbano trabajan en la identificación y revisión de los predios que podrían ser donados para hacer posible la construcción de las escuelas.

El edil señaló que, aunque preparatorias como Conalep, COBAC, CBTis y CECATI continúan atendiendo la demanda educativa, muchos de sus planteles ya operan prácticamente al límite de su capacidad, tanto en turnos matutinos como vespertinos, por lo que la llegada de nuevas instituciones permitirá fortalecer el sistema educativo de la región.

“Estas preparatorias vienen a complementar la educación media superior y a evitar un rezago educativo o la falta de espacios para los jóvenes que buscan continuar sus estudios”, expresó.

Villarreal Pérez indicó que el municipio propondrá entre siete y ocho predios ubicados en distintos sectores de la ciudad para que el Gobierno Federal seleccione los tres más viables, buscando que las nuevas escuelas queden distribuidas estratégicamente y faciliten el acceso a estudiantes de diferentes colonias.

Precisó que primero se revisará la certeza jurídica de cada terreno y posteriormente se iniciará el proceso de desincorporación y donación, el cual deberá ser aprobado por el Cabildo y posteriormente por el Congreso del Estado, antes de formalizar la entrega al Gobierno Federal.

El alcalde comentó que las nuevas instituciones formarían parte del modelo de preparatorias “Margarita Maza de Juárez”, que ya opera en otras entidades del país y cuya expansión se realiza por etapas.

Aunque todavía no se conocen las ubicaciones definitivas ni los montos de inversión, señaló que las autoridades federales y el Gobierno de Coahuila darán a conocer esos detalles una vez concluidas las evaluaciones técnicas de los terrenos.

Finalmente, destacó que el objetivo es que, a partir de agosto de 2027, estos planteles permitan atender a entre 300 y 400 estudiantes que actualmente enfrentan dificultades para encontrar un espacio en el nivel medio superior, fortaleciendo así la cobertura educativa en Monclova y la región.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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