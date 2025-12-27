Monclova: Trasladan a Texas a niña coahuilense con quemaduras graves

MONCLOVA, COAH.- Una niña de cinco años originaria de la región Centro de Coahuila será trasladada de manera urgente a un hospital especializado en la atención de menores con quemaduras, ubicado en el estado de Texas, Estados Unidos, como resultado de un operativo coordinado entre autoridades médicas, familiares y organismos humanitarios internacionales.

La menor, quien inicialmente recibió atención en el Hospital Amparo Pape de Benavides, en Monclova, presenta quemaduras graves que requieren tratamiento altamente especializado.

Ante este escenario, se activó un protocolo especial que permitió gestionar su traslado aéreo hacia el Hospital Shriners para Niños en Galveston, reconocido a nivel internacional por la atención integral que brinda a pacientes pediátricos con este tipo de lesiones.

El ingeniero Arnoldo Guajardo Salinas, presidente de la Asociación Border Shriners de Piedras Negras y Eagle Pass, informó que el proceso contempla el traslado terrestre de la menor en ambulancia desde Monclova hasta el Aeropuerto Internacional de Frontera, desde donde será enviada vía aérea a Texas, siempre acompañada por representantes de la asociación altruista.

Guajardo Salinas destacó que este es el tercer traslado aéreo realizado por la organización durante el presente año, sumándose a otros casos atendidos en la región Norte del estado.

Asimismo, subrayó que los apoyos de Shriners no se limitan únicamente a quemaduras, sino que abarcan la atención de niñas y niños con labio leporino, paladar hendido, problemas de columna, malformaciones congénitas y ausencia de extremidades.

Añadió que la red de atención de Shriners Hospitals for Children cuenta con 21 hospitales en Estados Unidos, además de unidades y convenios médicos en México, como en Monterrey y la Ciudad de México, con planes de expansión hacia otras entidades del país.