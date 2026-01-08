Monclova: vandalizan cámaras del C2 en Colinas de Santiago; hay detenidos

Monclova
/ 8 enero 2026
    Monclova: vandalizan cámaras del C2 en Colinas de Santiago; hay detenidos
    La Policía Municipal de Monclova reforzó los rondines en la zona tras la detención de los responsables y anunció acciones de concientización ciudadana. FOTO: LIDIET MEXICANO

MONCLOVA, COAH.- Dos cámaras de vigilancia del Centro de Control y Comando (C2) de la Policía Municipal fueron vandalizadas en la colonia Colinas de Santiago, informó su director, Jorge Garza Calvillo.

El funcionario explicó que se trata de una cámara PTZ, instalada en lo alto de un poste, y una cámara central que permite la comunicación directa con los monitoristas.

$!Cámaras del Centro de Control y Comando vandalizadas en Colinas de Santiago generaron molestia entre vecinos por el impacto directo en la seguridad del sector.
Cámaras del Centro de Control y Comando vandalizadas en Colinas de Santiago generaron molestia entre vecinos por el impacto directo en la seguridad del sector. FOTO: LIDIET MEXICANO

El daño fue estimado en aproximadamente 30 mil pesos y ya se encuentra en proceso de revisión administrativa para su reparación.

Gracias a la intervención de la corporación, se logró la detención de los responsables, quienes serían jóvenes que presuntamente se encontraban bajo los efectos de alguna sustancia.

El caso fue consignado ante el Ministerio Público por el área jurídica de Seguridad Pública.

Garza Calvillo señaló que los vecinos de la colonia manifestaron su molestia, ya que estas cámaras representan un beneficio directo para la seguridad del sector.

Añadió que la Policía Municipal mantiene rondines diarios en la zona y que, tras las detenciones, no se han registrado nuevos incidentes.

Finalmente, destacó que se continuará trabajando con los vecinos para crear conciencia sobre la importancia de cuidar este equipo, ya que forma parte de la estrategia de seguridad para proteger a los ciudadanos de Monclova.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

