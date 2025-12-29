Monclova: Volcadura en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari moviliza a cuerpos de emergencia

MONCLOVA, COAH.- Una volcadura vehicular registrada la mañana de este lunes sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la empresa Takata, provocó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:20 horas, cuando el conductor perdió el control de la unidad por causas que aún no han sido determinadas, lo que ocasionó que el vehículo terminara volcado sobre la cinta asfáltica.

El conductor fue identificado como Ameer Alberto Ayala, de 29 años de edad, con domicilio en la colonia 20 de Noviembre. Paramédicos de Águilas Doradas acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y realizar una valoración médica, con el fin de descartar lesiones de gravedad. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre su estado de salud.

Elementos de las corporaciones de seguridad resguardaron el área, abanderaron la circulación y realizaron labores preventivas para evitar otro percance, mientras se llevaban a cabo las maniobras para retirar el vehículo siniestrado.

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente y exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y conducir con responsabilidad al transitar por esta vialidad.