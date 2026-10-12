Monclova: Yaneth celebraba sus 24 años, se retiró del festejo y la encontraron sin vida en su casa

La joven fue encontrada sin vida en su domicilio de la colonia Hipódromo de Monclova , luego de que sus seres queridos acudieran a buscarla al notar que se había retirado de la reunión familiar y ya no regresaba.

MONCLOVA, COAH.- Lo que debía ser un día de celebración terminó en tragedia para Yaneth Tovias, conocida como “La China”, quien perdió la vida el domingo, justo cuando sus familiares festejaban su cumpleaños número 24.

La joven había decidido retirarse a su casa mientras la celebración continuaba en otro lugar.

Fue minutos antes de las 16:30 horas cuando sus familiares llegaron a la vivienda marcada con el número 1020 de la calle 8, entre las calles 7 y 9, para ver por qué Yaneth no volvía al festejo.

No obstante, al buscarla, encontraron cerrada la puerta del baño y, después de llamarla varias veces sin obtener respuesta, tuvieron que abrirla por la fuerza.

En el interior encontraron a Yaneth inconsciente, por lo que solicitaron ayuda a los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio, pero únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La noticia de su muerte causó consternación entre sus familiares, amigos y conocidos, no solo por lo repentino de su partida, sino porque ocurrió precisamente el día en que celebraba un año más de vida.

A través de redes sociales, amigos comenzaron a despedirse de “La China”, con mensajes en los que recordaron su sonrisa, su alegría y la amistad que compartió con quienes tuvieron la oportunidad de conocerla.

Ary Sánchez fue una de las personas que expresó su tristeza por el fallecimiento de Yaneth y le dedicó un mensaje en el que también pidió fortaleza para sus seres queridos.

“Hoy el corazón se llena de tristeza por tu partida, querida Yaneth Tovias, China. Siempre te recordaremos por esa hermosa sonrisa, por ser una muchacha tan buena onda y por la bonita persona que fuiste. Tu partida deja un gran vacío y mucho dolor en quienes tuvieron la dicha de conocerte”, escribió.

“Vuela alto, China. Nunca te olvidaremos”, concluyó en su despedida.