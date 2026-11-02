Monclovense pierde casi 20 mil pesos tras realizar depósitos a casino en línea

El caso movilizó a elementos de Seguridad Pública durante la tarde del domingo, luego de que se reportara un supuesto asalto en un establecimiento ubicado sobre el bulevar Harold R. Pape, en la colonia Asturias. Sin embargo, al llegar al lugar, los oficiales descartaron que se hubiera cometido un robo y descubrieron que el reporte estaba relacionado con una operación de dinero.

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como un intento por ganar dinero mediante apuestas en internet terminó con una pérdida cercana a los 20 mil pesos para un hombre que realizó varios depósitos en una tienda de conveniencia, al sur de Monclova , para utilizar una plataforma de casino en línea.

Los encargados del negocio explicaron que uno de los clientes había acudido en diferentes ocasiones para depositar efectivo a una aplicación identificada como Play, vinculada con juegos de casino por internet. Aunque al principio se mencionaron dos transacciones, posteriormente se estableció que habrían sido alrededor de cuatro movimientos.

En conjunto, las operaciones representaron una cantidad aproximada de 20 mil pesos, dinero que el usuario esperaba utilizar para participar en las apuestas digitales y obtener ganancias.

La situación se complicó cuando la plataforma dejó de funcionar como el hombre esperaba y ya no pudo continuar con sus jugadas. Fue entonces cuando comenzó a sospechar que algo irregular había ocurrido y que posiblemente había sido víctima de un engaño.

Ante la situación, los policías municipales tomaron conocimiento de lo sucedido y orientaron al afectado para que acudiera ante el Ministerio Público, donde podrá presentar una denuncia formal y entregar los comprobantes de los depósitos, así como los datos disponibles de la aplicación.

Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas ni se ha confirmado que exista un fraude. Corresponderá a las autoridades ministeriales investigar las operaciones, determinar si se cometió algún delito e identificar a los posibles responsables.