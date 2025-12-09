Muere joven tras derrape en bulevar Pape, en Monclova; investigan posible persecución previa

Monclova
/ 9 diciembre 2025
    Muere joven tras derrape en bulevar Pape, en Monclova; investigan posible persecución previa
    Los familiares del joven exigían en el lugar que la Fiscalía investigara a fondo la presunta persecución previa al derrape, al asegurar que el accidente no había sido accidental. FOTO: REDES SOCIALES

El hermano permanece hospitalizado bajo custodia policiaca, mientras autoridades determinan su responsabilidad y esclarecen si hubo participación de un tercer vehículo

Monclova, Coah.— Un grave accidente registrado durante la madrugada del lunes en el bulevar Harold R. Pape dejó como saldo la muerte de Víctor Moisés ¨N¨, de 18 años, mientras su hermano Cristian Gael ¨N¨resultó lesionado y permanece bajo investigación. La motocicleta en la que viajaban terminó derrapando violentamente frente al Mall Paseo Monclova, en un hecho que ahora es analizado por la Fiscalía debido a señalamientos de una presunta persecución previa.

El percance ocurrió alrededor de las 03:00 horas, cuando los hermanos circulaban rumbo al norte a bordo de una motocicleta Vento modelo 2020, en colores negro, rojo y gris. Al aproximarse al cruce con la avenida Lázaro Cárdenas, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que la motocicleta se deslizara varios metros sobre el pavimento.

La brusca caída lanzó a Víctor Moisés fuera del vehículo; el impacto contra el filo del camellón central fue fulminante, quedando sin vida al pie de una palma. Su hermano Cristian, de 17 años, sufrió diversas lesiones y fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo custodia policiaca.

El área fue asegurada por elementos de la Policía Municipal, peritos de la Fiscalía General del Estado y agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes realizaron las diligencias durante varias horas. La motocicleta terminó destruida más de 60 metros adelante del punto donde quedó el cuerpo, lo que evidenció la fuerza del impacto y la velocidad a la que se desplazaba.

VERSIONES SOBRE UNA PERSECUCIÓN PREVIA

De manera extraoficial, surgieron versiones que señalan que momentos antes del derrape los hermanos habrían sostenido un altercado con el conductor de una camioneta, quien presuntamente los habría seguido a gran velocidad por la zona. Algunos testimonios difundidos por allegados indican que el automovilista pudo haber cerrado el paso o impactado la motocicleta, lo que habría provocado la caída.

En redes sociales, familiares acusaron directamente a un grupo de jóvenes con quienes los hermanos habrían tenido diferencias previas y exigieron que el caso se investigue como un posible homicidio y no como un accidente. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de estas versiones ha sido confirmada por la autoridad ministerial.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar si la caída se debió a una maniobra accidental por exceso de velocidad o si existió intervención de terceros. También se revisan cámaras de seguridad del sector y se recabarán testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido y definir responsabilidades.

El conductor señalado como posible agresor no ha sido identificado oficialmente y habría abandonado la zona tras el percance. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a aportar información que ayude a determinar su participación.

(Con información de medios locales)

