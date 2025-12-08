Más de 200 mil paisanos cruzarán por Coahuila; Monclova se ratifica como su punto de descanso

MONCLOVA, COAH.- Para esta temporada decembrina, Coahuila se prepara para recibir a más de 200 mil paisanos que cruzarán por sus carreteras rumbo al centro y sur del país.

En este flujo migratorio anual, Monclova vuelve a posicionarse como el punto de descanso favorito para miles de connacionales que buscan seguridad, comodidad y servicios confiables antes de continuar su viaje.

Armando de la Garza, representante del sector hotelero y comercial, destacó que desde hace varios años la ciudad se ha convertido en un “stop obligado”, donde los viajeros encuentran hospedaje, alimentos y abastecimiento seguro.

“Un vehículo puede dejar en promedio 3 mil pesos por noche entre hotel, comida y combustible”, estimaron empresarios locales.

De acuerdo con el sector, Coahuila sigue siendo un corredor atractivo frente a otras entidades como Tamaulipas y Nuevo León, donde paisanos evitan circular por temas de seguridad. Sin embargo, advirtieron que la carretera 57 está rebasada, por lo que pidieron mayor coordinación en operativos de apoyo.

Uno de los puntos más complicados sigue siendo el retraso en los trámites migratorios en la garita de Allende, donde cada año se registran filas de hasta día y medio debido a la falta de personal y tecnología.

Aunque existen procesos digitales, muchos paisanos deben repetir sus trámites en ventanilla, pagar alrededor de 400 dólares por el permiso de importación temporal, y aun así no reciben el reembolso completo al finalizar.

“Todo se refiere a la falta de tecnología en las autoridades que entregan los permisos. Confiamos en que este año agilicen, porque el retraso desespera y genera caos”, señalaron los empresarios.

Tanto la Cámara de Comercio como la Asociación de Hoteles reiteraron que mantienen una política de cero tolerancia contra extorsiones o abusos de autoridad. Pidieron a los paisanos denunciar con información precisa —kilómetro, patrulla, hora y fotografía— para que los casos procedan ante la Fiscalía.

Recordaron que el año pasado, gracias a denuncias bien sustentadas, se logró que elementos involucrados devolvieran el dinero cobrado de manera indebida. Este año, dijeron, se trabajará nuevamente en coordinación directa con la Fiscalía.

“En redes sociales se habla mucho, pero necesitamos denuncias reales, no anónimas. Aquí no hay tapaderas: el que la hace, la paga”, subrayaron.

Monclova, concluyeron, se encuentra lista para orientar, apoyar y proteger a los miles de connacionales que transitarán por la región en las próximas semanas.